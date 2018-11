Gran aceptación a la "Noche de las Heladerías" que tuvo importantes descuentos

La "Gran Noche de las Heladerías" se desarrolló este jueves en Paraná, con una muy buena aceptación por parte de los vecinos de la ciudad. Es que frente a varias heladerías de la capital entrerriana se vieron colas de fanáticos por el helado que se acercaron para aprovechar la oferta del ¼ kilo a mitad de precio.El móvil depasó por la heladería Cremolatti, ubicada sobre calle Alameda de la Federación 687, donde se advirtió una cantidad de apasionados por el tradicional postre."Una vez que se da, vinimos a aprovechar y además que la noche se presta porque hace calor", animó Nahuel a. Gustoso de la propuesta, concurrió acompañado de su madre y su hermana.Se recordará que la iniciativa, es parte de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que celebra, del 11 al 18 de noviembre, la 34º edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, y se adhieren heladerías de todo el país.Zaira, Sofi y Maite también se acercaron hasta esa esquina dulce de la ciudad de Paraná. Es que ya tenían pensado qué sabores iban a degustar. Lo hicieron junto a su mamá.Norma, otra vecina que aceptó la iniciativa, ya que se calificó como "una adicta a los helados", y si bien reconoció aque "eso me hace no poder adelgazar", comentó que andaba "de compras en el centro" y no podía dejar de desaprovechar la propuesta.