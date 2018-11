Arduas tareas para recuperar libros afectados por lluvias en Biblioteca Popular

Paraná Las lluvias afectaron la Biblioteca Popular y se perdieron unos 500 libros

Sobre las tareas de salvataje

"Doloroso" y "devastador", esas fueron las palabras que utilizaron los empleados de la Biblioteca Popular del Paraná para dar cuenta del panorama que atraviesa la institución por estos días. Es que después de las intensas lluvias que se registraron el domingo en la capital entrerriana, unos 500 ejemplares fueron afectados y deberán ser descartados."Son aproximadamente 500 libros los que deberán ser descartados porque ya no sirven. Y día a día crece el número de afectados porque mientras seguimos revisando, encontramos más zonas con humedad", reveló a, Belén Perezlindo, encargada del área de Comunicación de la Biblioteca Popular del Paraná."El encuadernador estaba recuperando un libro de historia argentina que es histórico, hay material que ya no se edita más y autores como Puig, Sacheri, Saer, Pérez-Reverte, entre otros, que al estar todos juntos, se mojaron todos, además de algunos libros de Quino. Es doloroso", sentenció a"Tratamos de sacar el mayor porcentaje de humedad de las hojas, tomar el material que no fue empapado en su totalidad y rescatarlo un poquito más rápido", explicó el encuadernador.Juan Pablo comentó que las tareas de salvataje de los ejemplares se realizan dependiendo "del grado de humedad que haya recibido el libro"."Si no hay mucha humedad latente, lo mejor es papel secante, servilletas y prensa para que no deforme el material y absorba la humedad. Si el material fue muy perjudicado, es más extenso el trabajo para poder recuperarlo", comentó."Este panorama es devastador, pero lo positivo es que hay mucho material que no sufrió demasiada humedad y se puede rescatar", subrayó. "Lo importante es tratar de no dejar que el libro quede en ese estado durante mucho tiempo. Hay que actuar rápido", insistió.Y en sentido comentó que ayer se "rescataron muchísimos libros. "Fue un trabajo arduo, y nos fuimos contentos", dijo.Consultado al encuadernar sobre qué harán con los ejemplares irrecuperables, éste indicó: "El libro que estuvo en contacto con mucha agua, y por el paso de la humedad al calor, genera un hongo que no es muy bueno y es un material de descarte porque ni siquiera sirve para reciclar".En la oportunidad, desde la Biblioteca pidieron paciencia a socios y usuarios, porque esta semana, no abrirán sus puertas. "Muchos nos han escrito a través de nuestras redes sociales, pero recién nos estamos organizando con el encuadernador y nuestros voluntarios. También vendrá personal de Archivo del Concejo Deliberante a darnos una mano y si necesitamos ayuda, vamos a hacer una convocatoria", adelantó Perezlindo al respecto.La vocera de la institución confirmó que no están planeadas obras de refacción en la Biblioteca. "Estamos abocados a la tarea de recuperación del material afectado porque son muchísimos los libros afectados", remarcó.La Biblioteca permanecerá cerrada hasta el martes, pero hay dos actividades previstas que no serán suspendidas.-Una charla a las 19.30hs a cargo de Patricia Picolini, una profesional de Buenos Aires que dará una charla sobre biblio-diversidad.-Para el viernes sigue en pie la Noche de Pijamas desde 20.30.