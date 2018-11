Beba hallada en el lavarropas: Crecen las sospechas de violencia contra la joven

Policiales El bebé hallado en el lavarropas murió porque no le ligaron el cordón umbilical

Buscan imputar al novio

Revocar la domiciliaria

No sabían del embarazo

Situación de la pareja

La familia de la mujer que está muy grave en el Hospital San Martín, tras haber dado a luz una beba que luego fue hallada muerta en el lavarropas del domicilio donde vivía junto a su pareja, se presentará como querellante en el caso., por haber omitido garantizar o, dispensar los cuidados médicos mínimos que exige un parto seguro."El fiscal lleva adelante las tareas investigativas para determinar,que exige un parto seguro", señaló la abogada en diálogo con", indicó la abogada y agregó que ". Por eso, su pareja está con prisión domiciliaria, mientras se recolectan pruebas", agregó."Nos constituimos como querellantes, para hacer nuestra investigación, tanto por mi clienta que están en coma, como por la niña que falleció", apuntó Vázquez Pinasco.Según reveló la letrada, la familia de la joven que se encuentra en grave estado, tras el alumbramiento de la beba,de quien hasta el momento del hecho, había sido la pareja de Florencia."Creo que hay dos víctimas:, ya que no había nada que impidiera que fuera asistida, y su beba", dijo la abogada aLa abogada también reveló que causó preocupación en la familia, el hecho que la joven no informara a sus familiares sobre el embarazo, ya que según dijo,. Este hecho, fundamentaría las sospechas sobre una posible situación de violencia.Vásquez Pinasco confirmó que "la mujer no informó de su estado de gravidez, y su familia no lo sabía.", señaló la abogada.Se pudo conocer que en el marco de la investigación,, y en consecuencia, se podría agravar la situación de imputación sobre Javier Weisheim."Todavía no sabemos en qué lugar vamos a estar parados en referencia al sujeto que hoy está con prisión domiciliaria", añadió Vázquez Pinasco. "", concluyó la letrada.