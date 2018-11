Suspendieron el juicio al hombre que atropelló y mató a enfermera jubilada

Más de ocho años esperando justicia

Este martes debería haber comenzado el juicio oral y público contra Victorio Ríos, acusado de atropellar y matar a Ofelia Kessel , el 10 de febrero de 2010 en Paraná, pero el proceso se postergó debido a la renuncia del abogado defensor."Es un golpe más de los que tantos hemos sufridos y de los que lamentablemente nos vamos acostumbrando", lamentó ante, Pablo Rodríguez, viudo de Kessel."Habría renunciado el abogado defensor del imputado y como ahora ingresa un nuevo profesional, tiene que leer el expediente para ver en qué basar su defensa, y recién el 26 de este mes se haría el juicio", apuntó, al tiempo que bregó para que, "no haya una nueva postergación".Ofelia Kessel, era una jubilada de enfermería muy reconocida y apreciada, lo mismo que su familia. Esta mujer iba caminando por avenida Blas Parera y Antonio Crespo en Paraná, el 10 de febrero de 2010 a las 14.30, y un vehículo conducido por Victorio Ríos atropelló a Kessel y se dio a la fuga. La mujer de 68 años falleció a las 17 del mismo día en el hospital San Martín, donde había sido trasladada para ser atendida.En la causa están imputadas dos personas: por un lado, Ríos por el homicidio imprudente calificado, y por otro, el acompañante Sebastián Ismael Suárez, por encubrimiento, ya que luego del choque se dieron a la fuga."Hacer un acto de justicia y llevar adelante un proceso, parece un chicaneo, porque personas que supuestamente no tendrían recursos económicos, interpusieron un montón de recursos, que no creo que sean gratis y así no salieran del bolsillo de ellos, al Estado le cuesta porque hacen perder el tiempo a jueces y profesionales que tendrían que estar abocados a otras cuestiones más urgentes", denunció el hombre que ya tiene unos 80 años y aún no encuentra justicia por la muerte de su esposa."Desde que pasó lo que pasó, yo sabía que lo que había perdido no lo iba a recuperar a nunca más. Lo que a mí me interesaba era que lo que me pasó a mí, no le vuelva a pasar a otro", insistió. "Y que la resolución de la Justicia sirviera para hacerles ver que matar a una persona no es un acto de rutina, es un hecho muy grave, porque se les quita la vida a una persona", remarcó."Tememos que por este chicaneo, siga pasando el tiempo y termine prescribiendo la causa como ha pasado en muchos otros casos", advirtió Rodríguez.En la oportunidad, el viudo de la enfermera jubilada denunció que Ríos, "anda conduciendo como si nada". Fue por eso que imploró a los jueces que, "quienes cometen estos homicidios, estas barbaridades que no podemos llamar accidentes, además de la condena, estas personas no tendrían que tener nunca más un registro de conducir".