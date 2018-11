Proyectos innovadores en la muestra del Instituto Privado Juan XXIII

Proyectos innovadores

Con el proyecto de la mano robótica compitieron en Rosario del Tala y obtuvieron un premio al mejor proyecto de las escuelas de electrónica de Entre Ríos, detalló el alumno.

, de la que los estudiantes egresan con una tecnicatura, según por cuál opten tras culminar el Ciclo Básico, y en base a estas modalidades se pueden encontrar expuestos numerosos trabajos de robótica, como una mano robótica que funciona a modo de prótesis, una fresadora que fabrica piezas especiales, planos, maquetas, construcción en seco en altura, entre muchos otros proyectos innovadores."En la muestra se pueden conocer los trabajos del ciclo superior, aunque también hay una exposición de los trabajos del ciclo básico de tecnología y el desarrollo que lleva a la finalización de las dos especialidades", puntualizó el profesor Juan José Batistutti, regente técnico en el instituto.En la parte robótica, en la muestra se puede conocer "la aplicación a los CNC que dibujan, tallan madera. Hay una casa domótica, minirobots que hacen distintas funciones como exploradores, equilibristas", dijo. En la parte de Construcciones, "todo lo aplicado en la obra desde el comienzo, desde hacer fundaciones, vigas, bases, mamposterías simples, hasta revestimientos específicos en yesos", mencionó.Puede ser para una prótesis como así también para una fábrica, donde no se puedan manejar materiales que son peligrosos. El usuario puede controlarla de modo remoto ya que si no corremos peligro", indicó a, el alumno de sexto año, Gian Franco Perissutti.Por otra parte, entre otros trabajos,, ya sean repuestos que no se consiguen por problemas de importaciones o porque son muy viejos y ya no se fabrican", comentó Matías Schonfel.Asimismo dijo que con la fresadora CNC "se remueve material de algo que se llama stock, logrando llegar a una pieza final.".