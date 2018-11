Comenzó la entrega de tablets a adultos mayores

La Municipalidad de Paraná, junto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), realiza una nueva entrega de tablets del programa +Simple para adultos mayores. Los adjudicatarios son aquellos que resultaron como "beneficiarios suplentes" durante la etapa de sorteo.



El cronograma inició este lunes y se extenderá hasta el 15 de noviembre, de 17 a 20, en la Agencia Fiscal Municipal (AFIM).



Ricardo Gutiérrez, explicó que "estamos entregando 500 tablets a los suplentes de los que estaban inscriptos en este plan. La gente lo toma muy bien. Se los llama por teléfono y lo sienten como una atención, se lo merecen".



"Damos un curso de capacitación para todo aquel que no sabe manejarlas. Ahí se dan cuenta de que es fácil y les gusta mucho. Aquellos que no pueden venir ni este lunes, ni martes, ni miércoles, se las daremos el jueves", agregó.



Inés, una adjudicataria, indicó a Elonce TV que "recibí una Tablet. Primero estaba desilusionada porque no había salido sorteada, pero le avisaron a mi sobrina que sí. Vine con lluvia y todo, no hay que perder la oportunidad".



Comentó que "no se nada sobre la Tablet, no hice ningún curso para manejarla. Tengo mucha voluntad y sobrinas que saben y me van a ayudar. Para mí todo es experimentar".



Amanda, por su parte, dijo que "mis hijos me inscribieron y no quedé sorteada. Ahora me llamaron para retirarla, una gran alegría para mí. Solo uso el celular, creo que es más o menos lo mismo. Les preguntaré a mis nietos e hijos". Elonce.com