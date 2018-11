Carrefour Market y más escuelas se suman a Once por Todos

Carrefour Market también presente

Más manos solidarias se siguen sumando a Once por Todos, la jornada solidaria que el próximo 8 de diciembre, Día del Vecino Solidario, tendrá lugar en la Sala Mayo de Paraná para juntar donaciones a beneficio del hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas."Hoy estamos con los chicos de 5to grado B, representando a toda la comunidad escolar de esta hermosa escuela", dijo Griselda, docente del curso y afirmó que "la solidaridad y generosidad son valores que atraviesan todos nuestros contenidos curriculares".En palabra de los chicos, ser solidario "es no pelear con los compañeros, convidar, si alguien está triste hacerlo reir. También es ayudar al otro no sólo con algo material sino brindándole nuestro tiempo".Como desde la primera edición de Once por Todos, las sucursales de Carrefour Market se suman nuevamente a la jornada solidaria y a partir del 15 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, los clientes de la empresa podrán aportar su granito de arena dejando en unos changos identificados su donación de pañales, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, higiene y demás artículos que serán de gran ayuda para quienes más lo necesitan.