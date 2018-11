Ayudar hace bien: Pañales, colchones y almohadas, las necesidades del San Martín

Cómo se realiza la distribución de las donaciones

El hospital San Martín de Paraná es uno de los históricos beneficiarios deque realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo. Desde el nosocomio de la capital entrerriana, el cual recibe hasta 350 pacientes por día, dieron detalles de las necesidades que demandan para esta 14º de la jornada solidaria que ya está en marcha."La importancia de nuestro hospital radica en que es un centro de derivación de toda la provincia y uno de los principales centros de internación, por eso hacemos hincapié en las donaciones relacionadas con la internación y estadía del paciente", explicó a, la secretaría técnica del hospital San Martín de Paraná, Adriana Benmelej., sentenció. Y continuó:por su importancia y por el mismo uso. El recambio hace una mejor internación y recuperación del paciente"."Fundamentalmente,porque muchas veces los pacientes no los traen o no tienen el dinero para comprarlo,para los familiares porque tienen que estar muchas horas acompañando al paciente", detalló."Es un número variable, porque en invierno hay muchos casos de internación. Tenemos hasta 50 pacientes internados por día, y con mucho recambio porque tratamos de que haya el mayor giro de cama posible. Es decir, que el paciente se interne y se vaya lo más rápido posible por la seguridad del paciente, por las infecciones intrahospitalarias, y para darle la oportunidad de internación a otros pacientes", explicó Benmelej.Así también, la secretaria técnica del San Martín subrayó la necesidad que registra el nosocomio para la estadía de los pacientes y del personal que allí se desempeña."Cuando empieza el calor,, pero tienen que ser de bajo consumo porque el suministro eléctrico del hospital todavía no está adaptado para tanta demanda", aclaró."En caso que empresas quieran donar aires acondicionados les aclaramos que no pueden ser de los viejos por el consumo de energía eléctrica, el cual es limitado en el hospital., explicó.Desde el nosocomio también encomendaron donaciones de "ventiladores y televisores porque son escasos y al contar con un sistema con ficha, y muchas veces los pacientes no pueden pagar ese sistema semi-privado".serán: el hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.Las voluntarias del hospital San Martín son las encargadas de la distribución de las donaciones que llegan al nosocomio, previa consulta a sus responsables y a los mismos familiares de los pacientes internados."Los pañales van por el departamento de Enfermería, los elementos de limpieza a Terapia, y así, las donaciones son distribuidas a los distintos servicios a los familiares que no tienen", explicó María Maidana, enfermera jubilada del nosocomio y colaboradora de"Ahora necesitamos más elementos de higiene personal, pañales, sabanas, colchones y almohadas, sillas o bancos en buenas condiciones para los familiares de los pacientes. Así se ayuda mucho a la gente del interior. Pacientes y sus familiares que llegan desde distintas localidades, con o sin recursos", argumentó.