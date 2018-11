El Ventilador: Algunas opiniones sobre el Superclásico

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Veintidós serán los jugadores en la cancha, pero millones los argentinos pendientes del partido que se disputará este sábado 10 de noviembre a las 17, en la Bombonera y sin público visitante.Pero el fútbol es ante todo un espectáculo y por eso el dinero, las marcas, los patrocinadores, el marketing, y por supuesto el exitismo y la famosa "gastada", forman también parte de las significaciones que se constituyen alrededor de él. ¿Opera el fútbol como una vía de escape, una distracción o un modo de hacer catarsis?-"A mí me gusta el fútbol, pero creo que hay que diferenciar un poco. Yo pregunto ¿se pone la misma pasión para volcarla en algo más importante como la familia, trabajo, amigos? Es una opinión personal".-"¿Por qué no invitaron al presidente de la Peña de Boca y llevaron solo al de River? No discriminen. Y la Sra. Claudia es antónima, es todo lo contrario a los demás".-"¿Qué opinan de Lunati, que es otro "enfermo" de River?".-"Que el señor Freddy Monjes se retracte públicamente con la Peña de Boca. Hizo una publicación en su cuenta hablando mal. Que lo haga públicamente, porque nadie de la peña o de la gente de Paraná de Boca habla mal de la Filial de River. Rivales no enemigos".-"Yo trabajé mucho años para Newell's, lo de Affrachino, que era jugador de Los Toritos, es cierto, pero ¿sabe quién se lo recomendó? Averigualo, un abrazo y el programa esta de 10, lo veo siempre".-"Soy de Boca no fanático. Hay cosas más importantes que hablar de un partido, por ejemplo no se llega con el sueldo, la inflación nos ganó por goleada y ahora quieren arreglar con un bono de 5 mil en dos cuotas que la segunda es en enero. Buena distracción le llegó a Macri para que hablen de eso y no como nos estamos jugando de hambre".-"Grande Freddy por todo lo que hace ayudando desde la filial a los que más necesitan. Mejor que no fue el otro referente del equipo contrario porque estuvo en otro programa de ese canal a la mañana incitando a la violencia, llevando muñecos y diciendo que no tendría ni hijos, ni amigos hinchas de River".-"Soy bostero y espero ganar la copa. Pero el fútbol es un negocio. Hay que contarle al presidente de River que dijo "debemos explicarle a la gente que es un juego", que para él también lo es".-"Cada vez que lo veo a Gustavo, me viene el recuerdo de don Giacinti, quien fuera mi celador en la escuela Las Delicias".-"Mi nieto tiene 4 años y ya grita ¡Aguante River! Es fanático de gritar eso".-"Los saluda un bostero que nunca descendió y el que más copas ganó".-"Patronato es un ejemplo para el futbol argentino, es el único club que erradicó a la barra brava. ¿Lo saben ustedes?".-"Paraná es capital nacional de las excusas para no ir a la cancha. Vayan a la cancha y después hablamos".-"Pero por Dios. Es todo un negocio. Pagar una entrada para que te caguen a palos, con suerte si te agreden verbalmente. Una locura, se matan por nada".-"Damonte no debe ser de Paraná desde el momento que dice que Patronato recién aparece. No conoce la historia del fútbol de Paraná. A ver si me pasan una, Bértoli es un triunfador salido de abajo".-"¿Por qué no invitaron a gente de otros deportes para ver que piensan? ¿No se preguntan por qué el fútbol es lo que es en nuestra sociedad? Los gobiernos han dado subvención siempre al fútbol y el periodismo le dedica el 80 por ciento de los espacios al fútbol".