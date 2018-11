Video: Es motera e inspectora: "La moto te da libertad. Es una pasión a flor de piel"

"La moto es una pasión a flor de piel, me encanta viajar, conocer gente y los paisajes de la Argentina que es tan linda, la Ruta 40, Córdoba, Rosario", aseguró Jorgelina Jallil, motera e inspectora de Tránsito de Paraná.En una entrevista durante el programaque se emite por, la mujer contó sobre los códigos del ambiente motero, sus proyectos y desafíos, además de desentrañar un mundo lleno de aventuras y travesías."El ambiente del motero es un mundo de amistad, de hermandad, conoces gente muy buena y muchos lugares. La moto me da libertad, y esa es una sensación muy linda", remarcó, al tiempo que reveló que se subió a la moto a los 18 años.Jallil, junto a "Moto Viajera", una NS Rouser 200, contó que este fin de semana pasó por Federación y Rosario del Tala. Sobre sus proyectos, adelantó que planea viajar a Mendoza para conocer el norte argentino y pasar a Chile con el objetivo de hacer el cruce de Los Andes en moto. También pretende hacer el viaje al Fin del Mundo, un recorrido que moviliza a los moteros hasta Ushuaia desde hace diez años."Me gusta mucho colaborar y me sumo a los motoencuentros solidarios. En enero se hará uno en Villaguay para colectar útiles escolares para escuelas rurales, que organiza Alma Rutera", comentó al respecto.Si bien reconoció que a sus hijos nos les gusta el ambiente motero, "me acompañan y me hacen el aguante", indicó.Sobre los códigos del mundo motero, recalcó la solidaridad que rodea al movimiento."Es algo muy lindo", subrayó. "Hay grupos de Whatsapp para comunicarse, porque si viajas a algún lugar y tenés algún problema, te contactás con un motero amigo, llegan para socorrerte y te hospedan en su casa, porque mayormente dormimos en carpa", comentó.También se refirió a los códigos de saludo. "Es el saludo de hermandad, porque hay muchos moteros de Brasil y Uruguay, conocemos una compañera colombiana que siempre anda por acá"."Hay muchas mujeres que viajan solas, en parejas, se arman grupos de mujeres moteras", mencionó en ese sentido.Jallil aseguró que "nunca" tuvo un problema en la ruta. Sin embargo rememoró que "hace tres años, viajaba a Rosario cuando me agarró una tormenta en la ruta, no se veía nada". Y ese marco, explicó que, "como prevención hay que refugiarse en la primera parada de colectivo o estación de servicio que encontrás, si tenés un problema con tu moto, es importante dejar la moto y el casco en la banquina, entonces el amigo motero sabe que tenés un problema y para a ayudarte. Son códigos moteros".Finalmente, cuando se le consultó si tuviera que elegir un lugar de los que ha recorrido, ésta mencionó a Sauce de Luna, una localidad del departamento La Paz. "Me bautice ahí, fue mi primer motoencuentro", sentenció.