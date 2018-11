Las escuelas continúan sumándose a la convocatoria "Ayudar hace bien"

Paraná Empleados del hospital de niños se suman a Once por Todos

Paraná Escuela de Paraná participa de Once por Todos a través de la colecta de pañales

Donar con cariño

"Ayudar hace bien" y bajo esta consigna, las escuelas de la ciudad de Paraná continúan sumándose a, la jornada solidaria que realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo, en beneficio de los hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas."La escuela, durante el año, tiene muchos proyectos solidarios y las familias participan, donan, siempre se suman a todas las actividades que hacemos en las que pedimos la donación de alimentos no perecederos y por colectas de ropa en buen estado", detalló a, la directora de la institución educativa, Susana Valcar."Lo hacen de corazón, con alegría, y con mucha disposición", remarcó."Al ser conscientes de otras realidades, con mucho amor y solidaridad, emprenden estos proyectos solidarios", destacó.serán: el hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.Desde la Escuela Nº 21 "Juan B. Terán" destacaron que "todos los años hacemos una campaña con los papás y los chicos que colaboran muchísimo, desde lo que tenemos, no desde lo que vamos a tirar y nos sobra, sino cosas que estén en condiciones para colaborar"."Sabemos de necesidades, es una comunidad muy solidaria y los invitamos a que sigan colaborando", resaltaron para agregar que "las cosas que damos, las damos con cariño, las mamás lavan la ropa y la arreglan antes de donarla".Además mencionaron que en el ropero escolar, "hay maestras que están en tareas pasivas y se dedican a organizar la ropa y preparar las donaciones que serán parte de la jornada solidaria del 8 de diciembre".La comunidad educativa de latambién hará su aporte para esta jornada solidaria "que tan bien hace a la sociedad de Paraná. Como dice el slogan, ayudar hace bien, y no solamente a quien recibe lo que nosotros podemos entregar sino también nos hace bien a nosotros como personas"."En muchas cosas de la vida, los niños son los ideales para replicar acciones luego en los adultos y este es un ejemplo: trabajar desde la solidaridad, del valor que significa, la carga emotiva que tiene es importantísima", señalaron finalmente.