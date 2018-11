Abusos: Jugadoras de Talleres y Rowing se solidarizaron con las víctimas

Tras las denuncias contra un profesor de hockey sobre patines del Club Atlético Talleres de Paraná, la Comisión Directiva de la institución ratificó su "apoyo a las víctimas y compromiso con la investigación", al tiempo que recordaron que "desde un primer momento, decidieron apartarlo del cargo".



En ese sentido, también amigas de las víctimas se pusieron al hombro la divulgación de los hechos denunciados con la finalidad no solo de respaldar públicamente a quienes lograron romper el silencio luego de 20 años, sino también de buscar otras víctimas que esperan que no existan, pero creen que muy probablemente hay.



Este miércoles, en el marco del Torneo Regional de Hockey sobre Patines, jugadoras de Talleres y Rowing no quisieron dejar pasar lo sucedido y desplegaron una bandera que decía: "No estás sola, estamos juntas". El objetivo es pedir que "no haya más casos en ningún club del mundo".



Cinthia, explicó a Elonce TV que "las chicas de Rowing comenzaron con esta iniciativa y se comunicaron con las chicas de Talleres para solidarizarse. Esto es para accionar, apoyar y sentirse parte del problema, que no queremos que pase más. Una de las formas de acompañar a las víctimas fue colocarnos una cinta violeta en la mano".



Asimismo, manifestó que "ahora hay que esperar que la justicia se haga cargo de todo esto. Queremos recalcar que estamos con las chicas, las apoyamos, las vamos a proteger siempre. Somos mamás del club y queremos inculcar que tienen que tener protección, se tienen que sentir bien. Las más chiquitas tienen que aprender de eso, tienen que aprender a hablar, a contar, a expresarse, a decirle a alguien qué es lo que están viviendo. Queremos que se tome conciencia".



Belén, por su parte, dijo que "estamos trabajando en el club para acompañar a las chicas y recalcar la actitud de los dirigentes del club, porque todos estamos unidos y apoyando. Queremos llevar el mensaje a los padres de que tengan diálogo con sus hijos. Vamos a seguir luchando". Elonce.com