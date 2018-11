Se ponen la camiseta: clubes se suman a Once por Todos

Juana Ferro Onetto, presidenta del Club Social de Paraná señaló que "al haber sido docente, me gusta abrirme a la gente y me encanta ayudar. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades". Destacó que el 8 de diciembre estarán "en la sede de Peatonal San Martín, enfrente a la plaza 1º de Mayo, recibiendo donaciones". Por el resto de los días consultar en el Club Social.Por su parte, la representante del Club Atlético Paracao indicó a Elonce que esta será la primera vez que participarán en Once por Todos. "Queremos seguir ayudando al prójimo, siempre lo estamos haciendo individualmente pero ahora lo haremos en conjunto", expresó."Once por Todos es una experiencia muy linda. El club Paracao es muy solidario, creemos que será una experiencia muy interesante y que todos van a participar", aseveró. El día "solidario" del 8 de diciembre habrá recepción de donaciones en la sede de la institución, de 10 a 16 horas, en calle Juan Báez 743. Además, dijo que las donaciones se reciben desde ahora.Desde la Unión Entrerriana de Hockey sobre patines afirmaron que esta es "una experiencia muy linda para enseñar a los chicos lo que es la solidaridad hacia la comunidad".El Club Catamarca central se suma a esta edición de Once por Todos. Auguraron que "será nuevamente un éxito". Dijeron además que a través de un campeonato promocionarán el evento solidario para que la gente se sume a donar."Decimos sí a Once por Todos. Es una manera de devolverle a nuestra comunidad, aportando un granito de arena para nuestros hospitales, centros de salud o cualquier organización que necesite ayuda", pusieron relevancia desde el Club Atlético Paraná.Desde Cirse afirmaron: "Los ocios querían colaborar. Recibiremos en nuestra sede toda la colaboración que la gente quiera hacer"."Es un trabajo que entusiasma, creo que tenemos que poner a disposición la institución de gestas como esta. En nuestro club trabajamos mucho la solidaridad", apuntaron desde Club Ciclista.