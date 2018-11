Familiares de ciclista fallecido tras una carrera piden explicaciones

La primera edición de la competencia ciclística de rural bike "Desafío Sauce Pinto", contó con 140 participantes y comenzó a las 10 del domingo, en el predio comunal de Sauce Pinto, a unos 20 kilómetros de la capital entrerriana.Allí, tras participar de la carrera, el paranaense Javier Rodríguez, de 52 años, se descompensó y falleció.Nereo, su hermano, indicó aque "mi hermano siempre se hizo los chequeos correspondientes. No es la primera vez que participaba de carreras. Quiero que la gente de Sauce Pinto se haga responsable. Nosotros los familiares no sabemos qué pasó, no sabemos quién lo atendió. Nos enteramos de las cosas por Elonce. Había una sola ambulancia, lo llevaron al hospital de San Benito y ahí fue abandonado".En ese sentido, manifestó que "lo fueron a buscar, ya estaba fallecido. Dicen que murió por un paro cardiorespiratorio y nosotros no sabemos nada. Hay gente que se tiene que hacer responsable. No puede ser que pase esto, mi hermano era muy responsable, hace muchos años que corre carreras".Relató que "mi hermano corrió la carrera, ganó un premio, subió la foto a las redes sociales, nos mandó a nosotros y dijo que estaba muy contento. Luego se desplomó y no sabemos qué más pasó. No sabemos por qué lo dejaron en San Benito y no lo llevaron al Hospital San Martín"."Él no tenía ningún problema de salud. Me siento muy dolido porque ni siquiera sabemos si realmente lo atendió un médico ni bien se desplomó. Salieron a decir que a partir de ahora se van a hacer controles a las personas. No corresponde", finalizó.