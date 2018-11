Empleados del hospital de niños se suman a Once por Todos

A casi un mes de la 14º edición de Once por Todos, la jornada solidaria a beneficio de hospitales, ONGs y Centros Integradores Comunitarios de zonas rurales, los empleados del hospital materno infantil de la capital entrerriana dicen presentes y aportarán su granito de arena porque "Ayudar hace Bien"."Como trabajadores del hospital San Roque sabemos lo que Once por Todos significa para el nosocomio y la importancia de la solidaridad y como empleados de salud vemos diariamente lo que es la solidaridad y lo que falta en el hospital. Vamos a ayudar como todos los años", indicaron."Vivimos diariamente lo que es la falta de cosas, por ejemplo lo que más necesitan los chicos son pañales, y algunas cosas para las mamás como yerba, azúcar. Siempre la ciudadanía se acerca y ahora vamos a poner nuestro granito de arena como empleados del hospital", señalaron para agregar que personal de todas las áreas del nosocomio dijeron presentes.Este años, los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán, además del hospital "San Roque", el hospital "San Martín" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.