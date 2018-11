Presentaron el libro que cuenta la historia del Teatro 3 de Febrero

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente de Paraná, Sergio Varisco encabezó la presentación del primer libro de la editorial del Multimedios Municipal: "Entre Bambalinas, historia del Teatro 3 de Febrero". Este ejemplar repasa toda la vida y destaca la riqueza arquitectónica y cultural que concentra el Coliseo mayor de Paraná, desde su creación, en las épocas preliminares a que la ciudad sea capital de la Confederación Argentina, hasta nuestros días.



La presentación fue este miércoles por la mañana en el foyer del Teatro, y allí se anticipó que el trabajo bibliográfico acude a las tareas de investigación de escritores, historiadores, cronistas que dejaron escritas páginas decisivas para conocer la historia de esta centenaria institución cultural.



Del panel de presentación también estuvieron la secretaria de Cultura, Magda Varisco; el secretario de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar; el director del Teatro 3 de Febrero, Ricardo Astrada; y el arquitecto Marcelo Olmos, especialista en patrimonio cultural y participante en la escritura del trabajo. Asistieron funcionarios municipales, ediles y gente vinculada al Teatro.

"Estamos muy orgullosos de poder presentar el primer libro de esta editorial. El teatro no tiene que ver con lo físico de un edificio declarado como Monumento Histórico Nacional, sino también con su historia cultural y representativa de la ciudad", señaló Varisco. "Hay que empezar a contar la historia de la ciudad, no con una sensación de nostalgia o de deslumbrarnos por las glorias del pasado. Creo que si nosotros cumplimos con nuestro deber, así como veneramos a los que nos dieron esta ciudad tan linda, el día de mañana las generaciones futuras reconocerán nuestro trabajo", añadió el Intendente.



A su vez, el mandatario paranaense destacó la conformación del Multimedios que nuclea la radio Costa Paraná, la editorial y en un futuro el canal de TV municipal. "Quiero poner de relieve que esto se hizo por ordenanza, que tuvo la participación del Concejo Deliberante, con lo cual se garantiza su continuidad en el tiempo. Todos debemos empezar a construir la historia de lo que hemos sido y de lo que queremos ser a partir del debate que necesariamente hay que generar en cualquier sociedad que quiere crecer", sostuvo.



"Creo que estamos cumpliendo con el contrato social que hicimos con la gente de crear un multimedios, una radio que sea de los paranaenses, que sea del Estado y no del gobierno, y una editorial municipal que rescate libros ya agotados que es imposible de conseguir y que también recoja las investigaciones de los jóvenes, de nuestros historiadores. Además vamos a crear una biblioteca municipal que tenga que ver con esta cuestión de la historia, de la ideología, de la doctrina, y de todas las discusiones que tuvieron que ver con la capital de la Confederación Argentina, que no fue otra cosa que el nacimiento de la unidad nacional y de aquella constitución, la mejor del mundo a mi entender, y que ha sido perfeccionada", finalizó el Presidente Municipal.



A su turno, el coordinador del Multimedio Municipal, Jorge Riani, realizó un trabajo de recopilación desde el surgimiento del Teatro 3 de Febrero hasta su presente historia, como uno de los espacios culturales más reconocidos del país. "Esta gestión municipal nos ha dado la posibilidad de crear una editorial de libros para recoger aquellas letras que describen a una Paraná que pasó distintas situaciones, desde penurias hasta momentos esplendorosos que todo eso forma parte del acervo", sostuvo Riani.



"Un libro que cuenta la historia tan rica de este teatro, que fue un creador de cultura en momentos donde la incipiente situación de aquel país de la Confederación Argentina era más voluntad que recursos económicos. Hoy volvemos a apostar a la cultura recogiendo las letras de aquellos grandes cronistas, historiadores como Beatriz Bosch, Raúl Miranda, que fue vocero en su momento del teatro 3 de Febrero y dejó su palabra escrita sobre la historia de este teatro y todo eso forma parte de este libro que fue presentado hoy", rememoró el escritor.



"Creo que ha sido un proyecto realmente emocionante, solo me resta agradecer a muchos amigos que confiaron y acompañaron esta propuesta del Multimedios estatal. Y un reconocimiento especial a los trabajadores del Teatro que nos han abierto las puertas gustosamente a todas las anécdotas, datos e información relevante para poder trabajar en este libro", manifestó, a su turno, José Escobar.



"Este libro es una especie de biblia constitucional con una gran remembranza del Teatro, está todo ordenado de manera cronológica", destacó Magda Varisco. Por su parte, Ricardo Astrada se mostró muy contento por la edición que muestra toda la historia del Coliseo Mayor. "Este edificio hace un tiempo estaba casi para la clausura y nosotros hemos logrado volver a posicionarlo como uno de los mejores del precisó.