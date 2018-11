Gas envasado: La garrafa de 10kg volvió a su precio del mes de junio en Paraná

El gas envasado, para el caso de las garrafas de 10 kilos, retrotrajo su precio al del mes de junio en Paraná. Se recordará que con el inicio de las bajas temperaturas,dio cuenta de ese costo de 180 pesos . Cinco meses después, vuelve a ese precio."Esta semana tuvimos una baja del precio del gas envasado", confirmó a, Nicolás Campos de ExtraGas, la planta ubicada en las inmediaciones al Acceso Norte de Paraná.Desde la distribuidora, el trabajador confirmó que l, si es retirada desde la planta".En tanto, los cilindros de 45 kilos se comercializan a 1500 pesos. "De no haber nada extraño, seguiría este precio", estimó el empleado.Y en ese sentido, indicó queConsultado sobre el motivo de la baja de los precios, este comentó que es "por temporadas". "Una vez que finaliza el invierno y con el menor consumo, tienden a bajar los precios", explicó."La empresa puso una especie de colaboración para la gente, para seguir manteniendo el liderazgo en el mercado y paliar un poco las crisis", agregó.Sin embargo, Campos reconoció que,"La empresa hizo una apuesta importante para ayudar un poco a la gente y mantener las ventas que, como todo, están tendientes a la baja", insistió.Finalmente, aclaró que durante esta temporada invernal no hubo desabastecimientos. "Fue un invierno largo y duro, con variaciones de precios por la situación del dólar, pero al ser una necesidad básica, la gente no tiene mucha alternativa", indicó al respecto.La planta ExtraGas se ubica sobre calle Gobernador Crespo 2286 y atiende al público en horario corrido de 8 a 18hs."No hay restricciones en las ventas de garrafas. Se pueden llevar la cantidad que haya, sujeto a disponibilidad", acotó el trabajador de la distribuidora.