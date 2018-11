El Ventilador: Algunas opiniones sobre el uso de las armas

El tema fue tratado en la edición de este martes de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

En Argentina la ley no prohíbe que un ciudadano porte armas, siempre y cuando lo haga de manera legal. Es decir, debe reunir una serie de requisitos y tramitar una autorización específica de carácter restrictiva denominada "Credencial de Legítimo Usuario".Frente a los hechos de inseguridad que nos impactan día a día y ante el miedo a que alguien ponga en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias, son conocidos los casos de personas que deciden armarse, para defenderse o por prevención. Sin embargo, estas experiencias pueden terminar con un resultado indeseado ya que el uso de un arma en el contexto de un delito, siempre agrava el riesgo poniendo en juego la vida de una o más personas.-"Armar al pueblo no es la solución, si la justicia. Si los delincuentes no fueran políticos y la justicia no estuviera politizada no haría falta armarse, y si no miremos a Estados Unidos".-Tengo que renovar el legítimo usuario y la verdad que el nuevo sistema pasa por el tema dinero: me sale 7800 pesos renovar. Ahora bien, en la situación actual del país, si no tenés el dinero pasas a ser ilegal si no renovás. Es política de desarme. El mercado en negro no lo van a eliminar de esta manera, por el contrario crece más aún".-"¿Quién controla a los yanquis en la zonas de Las Cuevas que hacen matanzas de palomas y aves autóctonas? Todos los años vienen muchos a realizar caza deportiva".-"Hablamos de armas y su tenencia cuando desde la justicia se las alquilaban para cometer delitos. A las armas se las proveen quienes las secuestran, no puede ser que no se termine con las armas en negro si siempre se secuestran y se destruyen".-"Barrio Justo José de Urquiza. Hace 15 días a los tiros dos bandas al lado de la guardería municipal El Principito. La policía no hizo nada, encima los malandras se les reían en la cara, porque ahí no les sacan las armas ¿y si matan una criatura de la guardería? Justo salían. Una inoperancia total de la comisaría décimo quinta".-"Es insólito lo que dijo la ministra de seguridad. ¿Andar armado? Está diciendo "cómprense un arma y anden armados, no hay problema", total no pasa nada ¿qué? ¿hay que felicitarla a la ministra?".-"Hay que armarse porque la policía está pintada, los derechos humanos los tienen atados de pies y manos y la justicia no existe, funciona al revés. Si no fíjate el ejemplo de barrio Capibá. Lo siento, pero es la realidad. No compren un arma para defenderse de los delincuentes, compren champagne para recibirlos cuando vienen por vos y tu familia".-"La Ministra viene de la época en que los muchachos idealistas estaban armados".-"Cuando uno va a comprar un arma, ¿va por un motivo o por protección?, porque hoy no podés salir. Si escuchás un ruido adentro de tu casa o en el fondo tenés que salir armado".