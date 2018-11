El Niño Payador organiza una Peña Solidaria para ayudar a la escuela del barrio

Video: "El Niño Payador Solidario": Tiene 12 años y organiza una Peña para ayudar a la escuela del barrio

Juan Cruz Merlo se hizo conocido como el payador de menor edad en iniciarse en la improvisación. A los seis años, "aprendió de oído a tocar la guitarra", según cuenta y antes de los 7 comenzó con la payada.Juan es sobrino del ícono del chamamé, Monchito Merlo. A los 9 años de edad, había contado a Elonce que soñaba con llegar al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En su camino de joven payador, con su talento recorrió la provincia y también, hizo presentaciones en diferentes festividades de Santa Fe.Uno de sus logros más importantes a su corta edad es haberse presentado en el Festival de Diamante, sin imaginar que poco tiempo después, cumpliría su sueño. A los 11 años, llegó una de sus actuaciones más importantes y la más esperada: debutó en Jesús María, el mayor festival de Doma del país.En ese momento, los medios de Córdoba, lo presentaron como "el payador más joven que ha llegado a Jesús María".Ahora, junto a su familia que reside en la vecina localidad de San Benito, se embarcó en la organización de un festival solidario a beneficio de la Escuela Nº207 de su ciudad.La Peña Solidaria se realizará el próximo viernes 09 de noviembre, a partir de las 21. En la oportunidad, habrá un encuentro de conocidos payadores de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y los representantes entrerrianos. Juan Cruz también presentará su Segundo trabajo grabado.Al dialogar con Elonce TV Juan Cruz Merlo, contó cómo surgió la iniciativa de ayudar a la escuela de San Benito y a los chicos que concurren a la misma. "No vengo a esta escuela, pero tengo amigos en el barrio y veía que necesitaban cosas, como ropa y útiles escolares. Entonces, le dijo a mi papá si podíamos hacer una fiesta a beneficio de la escuela y me dijo que si", afirmó el niño payador.Para la Peña Solidaria, Juan contó que "van a venir mis amigos payadores: Diego Pugliese, Corcho Díaz, Coco Canavese y Diego Cejas. Yo voy a presentar mi Segundo CD que tiene 13 temas con algunas payadas en vivo", explicó el payador a Elonce y agregó que "la entrada se va a recibir alimentos no perecederos, elementos de limpieza, útiles escolares, ropa para niños, calzado y cosas con las que se pueda ayudar", afirmó Juan Cruz Merlo.La Escuela Nº207 de San Benito tiene nivel inicial y primario. A la misma concurren 541 alumnos. Finalmente, Juan Cruz Merlo, invitó a todas las familias a concurrir para disfrutar de la peña y ayudar a la escuela. Elonce.com