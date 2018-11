En una semana se registraron tres casos de picaduras de alacrán en el San Roque

La llegada de las altas temperaturas es propicia para la aparición de los alacranes y hay que estar atentos para evitar que ingresen a los hogares y pongan en riesgo la integridad física, principalmente de los más pequeños y los ancianos.En la ciudad de Paraná, ya se comenzaron a reportar las primeras apariciones de estos arácnidos y durante la semana pasada en el hospital San Roque se registraron tres casos de accidentes por picaduras de alacrán. Uno de los cuales, según se confirmó a Elonce TV, "fue grave porque se trató de un bebé de ocho meses".La agresividad de la picadura del alacrán depende de varios factores, entre ellos si comió antes o no y la cantidad de ponzoña que acumule en ese momento. "El veneno es bastante potente y puede provocar síntomas a nivel neurológico, cardiovascular, pancreatitis y los casos mortales se dan, principalmente en pequeñas edades", dijo la profesional.En este sentido, la Dra. Alicia Luani, también del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, remarcó que "cuanto antes se trate, fundamentalmente antes de las dos horas, el tratamiento será más efectivo. Muchas veces las mamás vienen y no saben si realmente fue picado o no por un alacrán y lo importante a tener en cuenta es que el dolor es muy intenso en la zona donde fue picado".Estos arácnidos "se encuentran en zonas húmedas y generalmente pican en horarios nocturnos". Es fundamental la limpieza de las rejillas y mantener limpios los espacios donde se acumulan elementos en desuso, principalmente escombros.Finalmente como otras recomendaciones, las médicas aconsejaron ", sacudirla antes de colocarla porque el escorpión no va a trepar a la cama, pero va a subir si uno baja el colchón al piso o si se sube una prenda que estaba en el suelo".