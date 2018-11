Crece la aparición de alacranes: Piden estar atentos y reiteran recomendaciones

Qué hacer ante la picadura de un alacrán

Medidas de prevención

"En el transcurso de la semana pasada y esta, ya recibí, en la zona del centro, sobre calle Alameda de la Federación, en distintos puntos de la ciudad", confirmó a, la epidemióloga Silvina Saavedra., es cuando salen a alimentarse, porque durante el invierno duermen", explicó la médica veterinaria., y es cuando uno tiene tomar mayores medidas de prevención para evitar eso", agregó.En ese sentido,"No es que el alacrán busque a las personas, sino que simplemente aparecen en forma accidental y son esos accidentes en los que podemos ser picados por el alacrán, que lo hace como una forma de defensa", aclaró."Cuando llegan las altas temperaturas, los alacranes salen a alimentarse, lo hacen cada 15 días aproximadamente. Son animales que salen a la tarde noche, y cuando los agarra el día, buscan un lugar oscuro para esconderse", indicó. Y continuó: "La lluvia los moviliza porque al estar en desagües, en contacto con el agua, tratan de huir y es cuando se pueden aparecer en nuestro baño, en los patios o en el interior de la casa"., acotó al respecto.; debe colocárseles hielo y trasladarlo al hospital de niños, donde cuentan con suero anti-escorpión. No hay que perder tiempo", remarcó Saavedra. Y agregó: "Si es un adulto también se le coloca hielo, pero".Punto aparte, comentó que, "en caso que se pueda capturar el alacrán, debe ser colocado en un frasco dado vuelta" y"El alacrán no trepa sobre el vidrio limpio. Se lo pone ahí con un algodón con agua", aclaró.En la oportunidad, Saavedra instó a tomar las medidas correspondientes para los alacranes no ingresen a los domicilios. Recomendó cerrar desagües con tela mosquitera fina o rejillas sanitarias porque es por eso lugares por los que se trasladan."Los alacranes se alimentan de insectos pequeños, como cucarachas, grillos y gusanos, todos los lugares en los que encontremos esos bichos, ellos se estarán alimentando de eso", advirtió, fue por eso que encomendó "mantener ordenado el patio, los desagües limpios y arrojar desengrasantes"."Hay que tener cuidado, porque si ingresó al domicilio, puede esconderse en las zapatillas o en la ropa que quedó tirada", señaló la epidemióloga, y ese sentido encomendó "sacudir las prendas y calzados antes de colocárselos, alejar las camas de las paredes, mirar detrás de las cortinas, y limpiar cúmulos de escombros y leña porque son los lugares donde hallan alimento y refugio".Finalmente, subrayó la importancia de "no arrojarles insecticida" porque según aclaró, "los alacranes son arácnidos, y el insecticida, no los mata, sino que los altera".