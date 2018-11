Convocarán a una Comisión Intermunicipal por el servicio de colectivos urbanos

En la última sesión del HCD de Paraná, por pedido del concejal Juan Enrique Ríos del FpV, se aprobó convocar a la "Comisión Intermunicipal Área Metropolitana Gran Paraná" para tratar el servicio público de colectivos urbanos.



"Aportar al bienestar y a la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, son objetivos que nunca debemos perder de vista quienes desempeñamos un rol en el Gobierno y en la administración de la cosa pública", señaló Juan Enrique Ríos.



"En ese sentido, la difícil situación del transporte urbano de pasajeros es un problema que Paraná comparte con Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, los otros municipios que conforman la denominada Área Metropolitana, entidad creada por ordenanza en 2016", introdujo el edil en el recinto del HCD de Paraná.



"Con el propósito de abordar este tema siempre tan apremiante para quienes no tienen otro medio de transporte que no sea el colectivo -continuó Ríos- el Concejo Deliberante aprobó en la sesión del viernes pasado un proyecto que impulsé para que se convoque a la 'Comisión Intermunicipal Área Metropolitana Gran Paraná', prevista precisamente en la ordenanza mencionada anteriormente, la Nº 9439".



Según se informó a través de un comunicado, el llamado a reunir a este cuerpo que estará integrado por representantes de los Departamentos Ejecutivos y Legislativos de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, se presenta con la idea de generar una herramienta de planificación, formulación e implementación de políticas regionales conjuntas, que nos permitan trabajar -en este caso- en busca de respuestas que mejoren el actual servicio de pasajeros.



"El costo del boleto en el contexto de la crisis económica, la pedido empresario para eliminar el servicio nocturno de pasajeros, los cuestionamientos de los usuarios a los cambios en recorridos y paradas, el recorte de subsidios nacionales desde enero próximo y la falta de instrumentación del boleto combinado en el servicio interurbano son algunas de las cuestiones a desmenuzar en esta mesa de trabajo donde seguramente no faltarán el compromiso y la responsabilidad de cada parte", consideró el concejal.