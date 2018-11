Noble gesto: llevó al hospital al hombre golpeado y en situación de calle

. No obstante,, que el fin de semana fue severamente golpeado y se desconoce el motivo, por el momento, de la agresión.Victoria es una vecina de calle Uruguay. La joven, en diálogo con, relató l", mencionó.

Raúl está con la cara muy hinchada, desfigurada; dolorido

En el nosocomio le dieron medicación que debe tomar cada ocho horas y Victoria se la suministrará "porque él no tiene cómo saber del tiempo, por lo que se la daré yo", dijo. A su vez la chica dijo que se comunicó con comisaría 8º y con el 911, pero no le dieron respuesta de lo ocurrido con el hombre en situación de indigencia.

"Me enteré que había sido amordazado, atado con cables, lo hallaron sólo con un bóxer y muy golpeado. Me di cuenta que era él. Todas mis amigas me avisaron porque sabían de la historia de Raúl. Con mi mamá empezamos averiguar dónde estaba. No había datos de Raúl en el hospital, salimos a buscarlo y nadie sabía nada. Lo encontré en el lugar donde estaba siempre, con la cara muy hinchada, desfigurada, dolorido", mencionó Victoria.".. "Estuvimos en el hospital tres horas y media, esperando a que lo atendieran. Le hicieron placas y tiene hematomas en su pecho, probablemente producto de patadas y marcas como de `cintazos`, en su espalda. Está muy golpeado además en costillas, mandíbula, aunque no tendría fracturas", puso relevancia."Raúl Casimiro está hace un montón de tiempo en situación de calle, hemos averiguado por refugios para él, piden requisitos; él no quiere ir, además piden que no sean alcohólicos ni drogadictos y Raúl toma alcohol. Está un poco perdido en tiempo y espacio, pero sabe su nombre y apellido, no te dice su DNI, aunque cuando se le consulta, él saca un papel y lo escribe. Recuerda que ha tenido familia, cuando uno le pregunta mucho, se agarra la cabeza y no responde. Seguramente le causa mucho dolor. Responde cosas que a él le interesan", puso relevancia la joven.