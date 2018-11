Subastan obras de arte a beneficio de proyecto de Baja Visión del Club de Leones

Foto 1/3 Ilustrativa Obra Mario Lange Foto 2/3 Ilustrativa Facebook Mario Lange Foto 3/3 Ilustrativa Facebook Mario Lange

Se realizará en el Club Social de Paraná una subasta de obras del artista Mario Lange, a beneficio del Proyecto de Baja Visión del Club de Leones Paraná La Baxada. Será el viernes 16 de noviembre de 2018 a las 20:30.



La velada se desarrollará el marco propicio para subastar obras de arte donadas por el reconocido artista plástico entrerriano con el fin de recaudar fondos para la construcción del Centro de Baja Visión gratuito, único en Argentina y Latinoamérica. Toda la ciudad a pintar Mario Lange pintará durante los días 16 y 17 de noviembre junto a toda la sociedad paranaense que quiera sumarse, un mural "multitudinario" en la zona del Parque Urquiza (frente a la plazoleta ubicada entre Laurencena, Güemes y Liniers) que visibilizará la problemática de la Baja Visión.



"Gracias a la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná que nos cedió la pared ubicada en la Costanera Baja frente al río Paraná, pintaremos junto a todos lo que quieran participar pintando este mural que se transformará en un símbolo de la Baja de Visión", indicaron organizadores del evento. Mario Lange, solidario y entrerriano de pura cepa La esencia del artista plástico Mario Lange es la libertad y la solidaridad.



Nació en Strobel, Entre Ríos, a orillas del maravilloso río Paraná. Allí vivió hasta los once años, edad en la que se trasladó a San Luis con su padre para trabajar en la construcción.



Siempre tuvo fascinación por las casas, el diseño, la intervención de los espacios y así comienza su trabajo artístico, con sus propias construcciones. Hacía los planos a mano alzada y se los pasaba a un arquitecto, a partir de ahí intervenía cada espacio: desde los colores hasta el diseño del mobiliario, cortinas y cuadros, que él mismo empezaría a pintar.



El nacimiento de Emilia, su primera hija, lo encuentra pintando para ella las primeras piezas planas y el color toma más fuerza, Mario no utiliza prácticamente ni el negro, rojo o marrón (excepto en su trabajo abstracto).



En esta nueva etapa monta su atelier en un espacio de la casa, lugar en el que empieza a producir obra y soñar con la idea de armar una muestra. Con una serie de 70 cuadros la muestra se lleva adelante y vende prácticamente toda la obra, es en ahí en donde le piden que intervenga la figura de un caballo, que hoy en día constituye uno de sus íconos.



Posteriormente y hasta la actualidad se dedica de lleno al arte, gracias al consejo de su amigo Milo Locket. Hoy tiene su atelier en Estancia Grande, a pocos kilómetros de Potrero de los Funes, San Luis.



Actualmente la mitad de su tiempo y trabajo artístico es donado a escuelas, hospitales, e instituciones de bien público, interviniendo con su arte edificios públicos y realizando murales urbanos, con un solo fin: la solidaridad. El problema de Baja Visión La baja visión tiene lugar cuando se genera una disminución considerable de la visión, pero todavía existe cierta funcionalidad (a diferencia de la ceguera). La baja visión no se puede corregir ni mejorar con gafas, lentes de contacto ni cirugía. Las principales causas de baja visión son el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad. Por otro lado, la retinopatía diabética también se está convirtiendo en una importante causa de la baja visión. Impacto mundial De los 246 millones de personas que padecen esta enfermedad en el mundo entero, el 63 % tiene o supera los 50 años de edad. De quienes padecen este trastorno, solamente del 5 % al 10 % pueden acceder a la atención que necesitan, lo que deja a la gran mayoría en una situación similar a la de los ciegos. La baja visión en niños Los niños de todo el mundo se ven afectados por una variedad de enfermedades y afecciones oculares, lo que afecta su capacidad para aprender y socializar cuando no se atiende. A medida que crecen, la mala visión puede afectar su capacidad para obtener un empleo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 19 millones de niños tienen discapacidades visuales. De estos, 12 millones de niños tienen problemas visuales debido a errores de refracción, una condición que podría diagnosticarse y corregirse fácilmente. Otros 1.4 millones son ciegos irreversiblemente y necesitan diversos tipos de asistencia para la adaptación.