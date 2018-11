Se quedó sin frenos en calle Corrientes y se incrustó contra un estacionamiento

Un grave accidente a causa de un desperfecto mecánico, ocurrió este mediodía en el microcentro de la capital entrerriana, supo Elonce. Un Peugeot 505 que circulaba por calle Corrientes de la ciudad de Paraná, se habría quedado sin frenos y en su marcha descontrolada, chocó a dos vehículos que estaban en su camino.

Según indicaron testigos a Elonce, el automóvil circulaba por la mencionada arteria, cuando al pasar por Andrés Pazos, intenta accionar los frenos y no funcionaron. Por tal motivo, no puedo evitar embestir a un auto estacionado en doble fila.

Para lograr detener su marcha y no provocar un desastre en la transitada arteria, decidió desviar su marcha contra el ingreso a una playa de estacionamiento.

En el camino, chocó a un Toyota Corolla que se retiraba del estacionamiento y luego, se incrustó contra una pared de la playa de estacionamiento, donde pudo detener su marcha. Elonce.com