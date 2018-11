Desvalijaron la vivienda de conocido DJ: Los equipos cuestan más de $ 50.000

"Estábamos en Paraná con mi padre y hermano. Un vecino lo llamó para advertirnos que estaban las puertas abiertas", relató a Elonce TV el DJ Pablo Zappalá a Elonce TV. El hecho inseguridad ocurrió en el Barrio 400 Viviendas de la localidad aledaña a la capital entrerriana. "Forzaron la puerta delantera. Le hicieron palanca y entraron", precisó el joven durante el programa El Despertador.

Lo malvivientes "revisaron cajones. Estaba todo tirado en la cama. Seguramente buscaban dinero seguro", estimó.



Asimismo, pidió a la gente no adquirir los elementos sustraídos y lamentó un hecho de este tipo sobre todo "por el esfuerzo que le costó todo a mi padre que empezó con esto hace 25 años.



Respecto a lo robado alrededor de las 20 de la víspera, enumeró:



Un Rack compuesto por:

- 2 amplificadores American Pro APX 600

- Crossover Rohm 2 Vías

- Ecualizador de 15 bandas por canal



Y también:

- Controlador Numark Mixtrack Pro

- Consola Numark M4

- PC All In One Bangho



"Pido de todo corazón que difundan y ayuden con esto, es parte de nuestra herramienta de trabajo y necesitamos la ayuda de todos", completó Zappalá.