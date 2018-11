Paraná celebró los 35 años de Democracia a pura música en la Costanera

La Municipalidad de Paraná celebró este domingo un importante hecho histórico y político de Argentina como son nada más y nada menos que 35 años de la vuelta a la Democracia. Lo hizo de una manera distinta, con un festival de música con entrada libre y gratuita en Plaza de las Colectividades.Gran cantidad de público acompaño la propuesta y disfrutó de las presentaciones de los artistas César Isella, Sabés que sí, Ella es tan cargosa y Mario Pereyra.

Palabras de Isella

Mucho por aprender

En ese marco, el intendente Sergio Varisco le hizo entrega al cantautor César Isella el Decreto donde se lo declara Huésped de Honor de la ciudad de Paraná. Allí sobre el escenario, Varisco manifestó que "la Democracia le pertenece a todos los argentinos, no a un sector en particular; pero hubo hombres que se destacaron y sufrieron la dictadura y uno de ellos es César Isella", afirmó."Este hombre puso el cuero y el pellejo por la Democracia Argentina y la chilena en su momento y le puso la mejor música a nuestros ideales. Pasarán los siglos y sus canciones van a estar en la memoria de los argentinos", explicó Varisco.Por otra parte, el Presidente Municipal afirmó que la Democracia "nos ha dado mucho en derecho y libertades; pero hay grandes deudas también, como en lo social y en la distribución de la riqueza; pero todo ello se va ir consiguiendo con más Democracia" sostuvo.En tanto, César Isella, músico, cantautor y poeta se mostró muy agradecido por la invitación y la calidez de los entrerrianos. "Paraná ya es mi familia, y me alegra profundamente regresar a esta ciudad, más si es para un acontecimiento de este tipo donde se homenajea el regreso de la Democracia y a Raúl Alfonsín. Los jóvenes deberían hurguetear algunas páginas de la historia contemporánea para que sepan en profundidad que eran las dictaduras en nuestro país, donde no solo arrasaban con las ideas, los trabajadores y la juventud sino que había limitaciones de todo tipo, fundamentalmente culturales y laborales. Y debo decir también que más allá de las ideas partidarias que tenga el entrerriano, Raúl Alfonsín fue un símbolo muy hermoso y ganar las elecciones en un momento tan necesario esta bueno homenajear y recordar", aseguró.Finalmente, cerrando la noche el músico santafesino Mario Pereyra le puso el broche de oro a la celebración quien hizo bailar al público paranaense rindiendo culto a la cumbia santafesina.El Master como se hace llamar Mario Pereyra dijo estar muy contento de volver a reunirse con el público paranaense. "Se disfruta mucha porque es muy efusivo y nos hace el aguante continuamente, y hoy celebramos con las familias 35 años de Democracia, pero nos falta mucho por aprender y entender la verdadera democracia, tenemos libertinaje y corrupción que todavía no se puede extirpar del país", finalizó.Cabe destacar que estuvieron presentes en la velada por la Municipalidad, los secretarios General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; de Cultura, Magda Mastaglia de Varisco, Privada de Presidencia, Lucia Varisco; de Desarrollo Social, Candela Carminio, y la concejal del Bloque Cambiemos, Claudia Acevedo, entre otros del gabinete municipal.