Estudiantes brasileras recorrieron las instalaciones de laboratorios Lafedar

Cuatro estudiantes oriundas del vecino país, acompañadas por alumnas locales, realizaron una visita guiada por la planta farmacéutica de Lafedar y participaron de una charla acerca del área de Recursos Humanos de la empresa. El encuentro se desarrolló en el marco del plan de movilidad académica internacional de la Universidad Católica Argentina (UCA).



Ellen, Kallynca, Lauriane y Ana Gloria, estudiantes de la carrera de Ciencias Económicas, provenientes de la Facultad de Derecho de Santa María (FADISMA) en la región de Río Grande do Sul, luego de realizar las actividades que estaban programadas compartieron experiencias acerca de lo que les pareció el laboratorio y como este desarrolla sus diferentes políticas. Una de las estudiantes mencionó que le sorprendía las dimensiones de la empresa como así también la variedad de productos.



Además, agregó que: "Es positivo ver que la empresa se sigue ampliando y que está en constante crecimiento", refiriéndose a las obras de infraestructura que se están llevando a cabo. Además, la Jefe de RR HH Lic. Laura Cersofio, resaltó la apertura que tiene la empresa con los estudiantes, ya sea en convenios de pasantías, practicas curriculares o realizando visitas para que estos conozcan de que se trata una planta farmacéutica.



"Ellen" en sintonía con esto agregó: "me asombra todo el desarrollo de Responsabilidad social empresaria, ya que en Brasil esto aún no se ve, solo hay algún tipo de padrinazgo con alguna institución pero es muy poco y no tan comprometido". Las visitantes compartieron el almuerzo y se mostraron muy agradecidas con la experiencia.