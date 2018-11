Homenajearán a bebés fallecidos en el embarazo o después de nacer

La Fundación "Era en Abril" realizará un homenaje a los bebés fallecidos durante el embarazo o a poco de haber nacido. La propuesta denominada será este domingo en el Balneario Thompson de Paraná.El encuentro "Luces para el recuerdo" comenzará a las 18:30 con talleres y actividades y culminará a las 20. Se realiza en el marco del mes internacional de concientización y conmemoración de los bebés fallecidos durante o después del embarazo.Este evento se hará al mismo tiempo en diferentes lugares del país, como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Chaco, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, y en países en los que funcionan los grupos locales de la organización: Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y España, entre otros.El lema del encuentro será "El amor no comienza al nacer ni se acaba con la muerte", con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la muerte de bebés, enseñando que el dolor de sus padres no puede subestimarse y que hasta la vida más corta es de gran valor. Sostienen que "esta es una problemática de la que no se habla, poco se conoce y afecta a miles de familias en nuestro país"."Era en Abril" fue la primera organización en Latinoamérica en proveer apoyo a padres que perdieron bebés y en ser miembro pleno de la Alianza Internacional de Muerte Fetal. Actualmente cuenta con más de 15 mil miembros en todo el mundo. En la ciudad de Paraná este será el octavo homenaje.Actualmente la ciudad de Paraná cuenta con un grupo de ayuda mutua para padres, que se reúne los últimos viernes de cada mes a las 18 en calle Courreges 456 (ALUBA Fundación Centro).Para consultas, sugieren comunicarse con Marianela Murador al 343 4734688 o con Valeria Aquino al 343 5357915.