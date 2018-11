Buses Paraná presentó una nota reclamando definiciones sobre la tarifa

A la vez, advierten que se verán obligados "a acudir a las instancias que correspondan en salvaguarda de los legítimos derechos afectados por los daños ocasionados", según señala el texto.



En una nota de tres puntos, presentada este miércoles ante el SITU, Buses Paraná exige al órgano que se "expida sobre el valor tarifario que las concesionarias deben percibir para mantener las condiciones del servicio comprometido" y señala que "la fijación de tarifas por debajo de los preceptos normativos que regulan al sistema implica una clara violación a las relaciones contractuales vigentes entre las partes".



A su vez plantean "la mora de la concedente en resolver el ajuste de las tarifas del sistema, al no haberse obtenido respuesta alguna a la fecha de la presentación realizada el 24 de septiembre". Allí las firmas habían establecido que el valor del boleto debía llevarse a 27 pesos hasta fin de año.



Entienden que la falta de definición sobre el tema "ocasiona un perjuicio económico posible de cuantificar mediante el costo que implica la operación diaria y la pérdida que genera con la tarifa actual, dando lugar a nuevos y sucesivos reclamos". Por tanto los obliga a "a acudir a las instancias que correspondan en salvaguarda de los legítimos derechos afectados por los daños ocasionados".



La nota está firmada por Marcelo Lischet, socio-gerente de Mariano Moreno y Hugo Alberto Ruiz, Gerente ERsa Urbano SA, según informa APF. Los usuarios "no están en condiciones de pagar un aumento"

El concejal del FpV e integrante del SITU, Juan Enrique Ríos, admitió que los usuarios del transporte urbano de Paraná "no están en condiciones" de afrontar una nueva actualización de tarifas, cuando aún no se ha cumplido un mes de la aplicación del último tramo de aumento.



El Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU), se reunió este miércoles pero no abordó el pedido de actualización tarifaria realizado por las empresas. Ante esta situación los empresarios presentaron una nota reclamando que se expida sobre el valor tarifario y advirtiendo sobre la posibilidad de apelar a la cuestión legal ante la falta de definición.



"El tema tarifario es una cuestión del sistema integral de transporte que hay que analizar en función de la forma en que se está prestando el servicio", dijo Ríos sobre el tema, y recordó que "el último tramo de aumento fue a partir del 1º de octubre", por lo que "ser recurrentes con un nuevo pedido no sería justo, ni oportuno, ni necesario en este momento de crisis económica", opinó.



"Si bien es cierto que hay una situación macroeconómica que afecta en el caso del transporte, fundamentalmente, lo que son los insumos que están dolarizados, también afecta a los asalariados, ya que los salarios se han visto licuados por este proceso inflacionario", continuó.



En ese sentido, estimó a APF que "los ciudadanos de Paraná no están en condiciones de pagarlo, porque estamos hablando, como decían los empresarios días atrás, de una tarifa plana del orden de los 27 pesos".



Ríos adelantó que el Órgano continuará reuniéndose los miércoles a las 9 para ir evaluando estos temas. Pero aclaró que lo planteado, "inclusive representantes del Ejecutivo", es que "no convalidarían ningún tipo de aumento. En esa línea estamos trabajando", aclaró.



"Creo que debemos detenernos a analizar globalmente el sistema de transporte en Paraná y en este caso entiendo que mi obligación como concejal de Paraná es velar por los intereses de los sectores más débiles en este sistema que son los usuarios", ratificó.