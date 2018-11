Llegó a Paraná el cura que evangeliza a lomo de mula en devoción a Brochero

Sobre el cuidado de las mulas

Cómo continúa la Peregrinación Misionera

Arribó a Paraná, el sacerdote redentorista Jorge Rearte en el marco de evangelización que realiza sobre el lomo de una mula, en devoción al cura Brochero, registróSe trata de la octava edición de la Peregrinación Misionera Antula-Brocheriana que se inició el 23 de octubre en la localidad cordobesa de La Tordilla y finaliza el 19 de noviembre en la ciudad bonaerense de Azcuénaga.Junto a otros 13 peregrinos y bajo el lema "Peregrinamos por sus sueños.. Dar la vida por el pueblo", el cura llegó a la capital entrerriana, donde fue recibido por un grupo de servidores y luego tenía previsto un recorrido por los barrios populares de la ciudad."Estoy en Entre Ríos cumpliendo mi sueño de terminar de recorrer la Argentina y con muy buena disposición de los entrerrianos", indicó Rearte aal agradecer el plato de sopa caliente que recibió en las puertas de la Catedral Metropolitana.El sacerdote, acompañado de una imagen del cura Brochero, que según indicó, quedará en un pequeño pueblo cerca de Luján, remarcó que "para construir la Patria hay que trabajar y buscar hacer trabajar a la gente"."Brochero tiene 104 años de fallecido y hoy sigue hablándonos, sigue recorriendo Argentina, porque en nosotros hay algo de Brochero", insistió. "El peregrinar atrae y Brochero se va haciendo conocido, es un santo nuestro. Es más nuestro que el pan casero, es criollo, es gaucho y contagia a los peregrinos", arengó Rearte."Al cura Brochero siempre le gustó el contacto con el pueblo. Movilizó a un pueblo porque él iba primero, el guió a la gente. Nadie como Brochero, como cura, rezó y predicó el evangelio en mula, nadie se preparó para esa misión", subrayó.Durante su tarea de evangelización, Rearte bregó por "enseñar al pueblo a trabajar", ya que según argumentó: "Solo queda lo que se logra con sacrificio permanece, lo demás, se pierde".Llamó la atención a los paranaenses, el grupo de mulas que descansaba bajo la sombra de los árboles de la plaza 1º de Mayo, frente a la Catedral de la ciudad.indagó más al respecto y conoció que sus nombres eran: La Peperina, Teresita, Mulata, Martincita, La Chochi y el único macho, Mulín.Al respecto, uno de los peregrinos oriundo de San Juan, comentó que las mulas "son animales muy dóciles, muy tiernos"."Andamos hasta 50 kilómetros por día, las herramos si se necesita", indicó sobre los cuidados que demandan los animales.Ante las críticas de algunos sobre las consecuencias de misionar a lomo de mula, éste explicó: "Es como dice el dicho, `sos más terco que una mula´. Si la mula no quiere avanzar por algún lado, no pasa. El mular, cuando ve el peligro, no pasa. Es por eso que uno se baja y se buscan alternativas".Para el sanjuanino, la evangelización a lomo de mula, es cuestión de "costumbre". "Ya hicimos el cruce de Los Andes, pasamos a Chile a dejar una imagen del cura Brochero", comparó al respecto.Para las 15 estaba prevista una mateada en la parroquia San Agustín y a las 17 la celebración de la santa misa en la capilla San Martin de Porres."Serán ocho días sobre suelo entrerriano. Luego iremos a Gobernador Etchevehere, Crespo, Nogoyá y Villaguay, así que invitamos a los vecinos a salir a nuestro encuentro", encomendó el sacerdote.