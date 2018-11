Sobre las cuotas de las viviendas sociales: La opinión de tres beneficiarias

Economía La vivienda en época de crisis

"Nos dijeron que íbamos a pagar 2000 pesos de cuota y ahora es el doble"

Gabriela Bouchet, Vecina de San Benito

"Hay gente que no ha podido pagar ni una cuota de la vivienda y ya van llegando tres"

Belén Forgues, vecina de Colonia Avellaneda

"Queremos que nos cobren acorde a lo que es la vivienda"

Valeria Comas, vecina de Colonia Avellaneda

La vivienda es un derecho al cual todos los argentinos deberían poder acceder, según reza la constitución nacional. Sin embargo, la falta de unidades habitacionales es un problema real y muy serio del cual Entre Ríos no está ajena.A través de la construcción de viviendas y del otorgamiento de créditos, el IAPV lleva adelante la política habitacional de la Provincia con el objetivo de satisfacer el déficit y la demanda de viviendas de los sectores de menores recursos.Pero no lo hace sólo, sino también a través de municipios y de otras entidades sin fines de lucro como en el caso de mutuales y cooperativas, que aportan - convenios mediante - terrenos y mano de obra.Los adjudicatarios según explica en su web el IAPV, pagan mensualmente una suma muy inferior a los créditos del sistema bancarizado, ya que las cuotas se actualizan de acuerdo a los incrementos salariales acordados con los gremios estatales.Sin embargo, según el testimonio de vecinos de San Benito y Colonia Avellaneda, y pese a que las cuotas están subsidiadas hasta en un 65 por ciento con fondos provinciales, podrían llegar a casi nueve mil pesos por mes.¿Qué factores se modificaron para que los valores se incrementen en éstos términos?; ¿Se trata de un sinceramiento precios, siguiendo el índice de inflación que afecta también a los materiales y a los terrenos?; ¿Qué sucede si los adjudicatarios se atrasan o dejan de pagar sus cuotas?; ¿Esta situación guarda relación con el recorte de fondos de Nación hacia los organismos provinciales de vivienda?el programa que se emite por, donde tres vecinas que accedieron a las viviendas sociales que construyó IAPV advirtieron su preocupación por las subas de las cuotas., dijo que "soy adjudicataria de una vivienda desde abril.Sabíamos del terreno porque pagábamos con anterioridad, pero de la casa no sabíamos"."Desde la mutualDesde el IAPV nunca tuvimos una cara visible. Nuestras viviendas son de menor costo, se toman como casas prefabricadas y las estamos pagando caras", indicó.", remarcó.Asimismo, dijo que "hace poco hablé con el gerente comercial de IAPV y le dije que, contó que con su viviendaPara el terreno son 84 cuotas (siete años) y para la casa, 30 cuotas". Acotó que les habían dado la opción "120 mil pesos para el terreno o directamente en cuotas, en junio y diciembre, que suben según la medición del Indec"."No nos dan los números: a mí de luz me vino 8000 pesos, tengo 4 mil terreno y casi 5 mil de casa. ¿Dónde está la vivienda social? Otros planes no pagan lo mismo que nosotros", acotó.Dos meses antes de entregarnos la vivienda nos hicieron firmar un canon de uso de 3970 pesos y directamente la boleta llega a pagar 4600 pesos. ¿Cómo hace el jubilado, la gente que gana 9 mil pesos, la gente que se quedó sin trabajo. No es que es una `avivada`, como dice el señor Casaretto, tomó al IAPV como si fuera una inmobiliaria. Somos personas, nos están viendo como números. Hay muchas familias involucradas en esto, que podemos llegar a perder la vivienda. Uno hace de todo para poder pagar. Hay gente que no ha podido pagar ni una cuota de la vivienda y ya van llegando tres"."Siempre nos reunimos con los vecinos, pero el presidente del IAPV nunca nos recibió. Él contesta a los medios, no somos avivados, porque tenemos garantes detrás.Queremos que manden asistentes sociales y que vean cómo vive la gente. Estamos agradecidos con la vivienda, pero no es justo que uno tenga que ir desprendiéndose de cosas, para poder pagar la cuota", informó., manifestó: "Cuando fuimos a la Mutual Modelo, nos dijeron que la cuota iba a ser de unos 2000 pesos, que aumentaba según las paritarias estatales, pero no lo que es ahora pagamos. Entre lo que nos dijeron que íbamos a sumar entre cuota terreno y cuota casa, el estimativo era de 6000 pesos. Firmamos en 2015 con una ordenanza que no es la misma con la que nos entregaron las casas".. El valor que estamos pagando por metro cuadrado, es de 700 dólares de construcción, es decir estamos pagando por el valor de una vivienda tradicional, que la nuestra no lo es. Debería ser de menor costo", manifestó.