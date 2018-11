El Ventilador: Algunas opiniones sobre el acceso a la vivienda propia

Economía La vivienda en época de crisis

El tema fue tratado en la edición de este martes de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La vivienda es un derecho al cual todos los argentinos deberían poder acceder, según reza la constitución nacional.Sin embargo, la falta de unidades habitacionales es un problema real y muy serio del cual Entre Ríos no está ajena.-"No podemos hacernos cargo de las cuotas de los demás barrios. Hay cuotas de 200 pesos, de 600 y de 1800 pesos. Y las últimas de Colonia $4900. Me parece que deja de ser social".-"Es muy difícil tener techo propio. Los bancos no te dan créditos según la edad. En el IAPV recién ahora le dan a una mujer sola y aunque puedas pagarla con una cuota como un alquiler es muy difícil salir sorteado. No soy tan grande, tengo 50, y si no tengo un padrino político es difícil".-"Mi sueldo es de 14.000 pesos, el 20 por ciento es 2.800. El IAPV me descuenta 4.800 y sigue subiendo. Aparte pagamos la cuota del terreno, las últimas casas del IAPV pagan 1800 la casa y el terreno juntos y nuestras casas son más baratas que las de ellos. Una vergüenza lo del IAPV para con nosotros. Soy de las 250 viviendas de Colonia".-"Hace 10 años que estoy inscripta en IAPV. Me reempadroné todas las veces que hubo. Somos empleados públicos, con tres hijos y alquilamos. Pago $6000 y es imposible sacar un crédito. Deberían cambiar el sistema de sorteo y seguir el padrón, le dan casa al nuevo y los viejos siguen quedando. Sigo esperando, no me queda otra".-"Qué pasa con las 300 viviendas en Maya, que no las entregan".-"Yo soy vecina de Colonia Avellaneda. Mi situación actual es distinta a cuando me anoté en el plan. Soy madre soltera, me acabo de separar y ahora sólo hay una entrada en la casa. Fui a hablar al IAPV para ver cómo podía arreglar porque se me hace imposible pagar la cuota tan alta y me dijeron que si no podía pagar que abandone la casa. ¿Cuándo se vio que en el IAPV te pidan devolver la casa? Aparte tampoco nos quieren dar el monto final de la casa. Estamos pagando un canon de uso. no tenemos ni idea que estamos pagando".-"Vecinos de las 300 viviendas próximas a entregar en Paraná necesitamos que nos den una fecha de entrega. Estamos hace meses a las vueltas, hay gente que en los próximos días quedan en la calle porque prometieron entrega y esta gente no renovó contratos de alquileres. Pedimos una fecha definitiva de entrega".-"Lo que pasa es que el IAPV desde que está Casaretto es una Inmobiliaria. Me gustaría saber por qué se formó una sociedad entre mutual modelo y IAPV y hasta nos vendían aparte la celosía".-"La cuota del IAPV aumenta con el aumento de provincia. El aumento de marzo ya lo incluyeron en la cuota que se pagó en septiembre y el barrio Colonia Avellaneda fue entregado a la gente en junio, ya que aún al día de hoy no fue entregado formalmente al Municipio. Por lo que por "gauchada" tenemos recolección de residuos 2 veces por semana".-"En varias oportunidades a un compañero le daban una casa del IAPV porque un funcionario llamaba a otro del IAPV. Me alegre y lloré con el nuevo propietario, no podíamos creer lo poco que pagaban. Yo nunca tuve esa suerte".-"Estoy desde julio viviendo y sigo pagando cuota de uso. Y me lo descuentan por recibo, que deje de mentir".-"Me parece poco ético que no entienda la situación del país, donde un empleado estatal promedio tiene que abonar 9000 pesos, más canasta básica, más servicios. Es imposible vivir. Queremos pagar, pero así es imposible. Hablo de Casaretto, arrogancia al 100 por ciento".-"¿Es legal el canon? En otros planes de viviendas sociales jamás a un gobierno para el pueblo se ha pagado un canon".-"Nos está cobrando una casa de ladrillo cuando la de nosotros es de telgopor y se suponía que era más económica".-"Como se nota que la realidad de vida de Casaretto no es la misma que la de las personas que vivimos en una casa de IAPV. Que persona tan soberbia por favor".-"Una bolsa de cemento cuesta aproximadamente 350 pesos. ¿Cuánto creen que puede costar la cuota de una vivienda? En el valor del terreno también debe agregarse infraestructura: cordón cuneta, luminaria, etcétera".-"Conozco gente a la que le dieron la casa por tener algunos contactos y saltearon todos los requisitos".-"Soy de Colonia Avellaneda, pagamos 500 pesos mensuales de luz. Uso normal".-"IAPV jamás habló con nosotros, solo la mutual, nadie salió a decirnos: `señores, el IAPV se va a manejar de tal o cual forma´. Muchas cosas las manejo la mutual hasta el sorteo de la vivienda y firma de contratos porque IAPV no tenía tiempo. El reclamo es tener el valor ya de la vivienda y comenzar a abonar las cuotas definitivas".-"Soy de San Benito. Las casas no son de materiales, son de telgopor, es más económico. Y las casas tienen problemas también, sos un soberbio Casaretto".-"Con respeto a la cuota, en el momento que se empezó a pagar el terreno dijeron que el aproximado de la sería entre 1600 y 1800 pesos".-"Qué vergüenza el señor Casaretto... que no se olvide que él es alguien gracias a todas las personas que pagamos las casas".-"Casaretto está hablando de cuotas. Fíjense en la boleta de la chica de Colonia que dice canon de uso. En mi caso nos sacan el 48 por ciento del sueldo en casa y terreno. El 48 por ciento del sueldo de una familia donde tenemos sólo un ingreso ¿cómo piensan que vivimos? Lamentablemente comemos arroz todo el mes. Dos adultos y dos niños y se llevan casi la mitad del sueldo. Las casas hoy son agradables, en invierno te morís de frío, de aislante no tienen nada".-"Casaretto cuando asumió dijo que IAPV no regalaba casas y que las cuotas iban a rondar los $4000. Yo estoy esperando que Vicoer construya desde el 2008. Ojalá me cobraran eso, están pagando $4000 por su vivienda propia, no existe en ningún lado un alquiler de ese monto. Yo fui a averiguar para inscribirme en estos barrios y se me aclaro que la cuota de la casa la arreglaba IAPV".-"Acá en Colonia Avellaneda hay muchas viviendas alquiladas, para uso de fin de semana porque viven en otra casa en Paraná y en otras ponen negocios y vive otra familia ¿quién controla esto? El IAPV no y son del IAPV y a nosotros nos aumentan la cuota cada año".-"Colonia, San Benito y Paraná, son 800 viviendas hechas con pared de telgopor, y no de ladrillos. Además pagamos intereses usureros en la mutual, empezamos pagando una cuota de terreno de $2000, y ahora casi $4000 en tres años y no nos dicen porqué aumenta tanto. Los idóneos que llevaron no saben nada del sistema Emedus".-"Cuando firmamos hace tres años atrás, con mutual modelo, nos decían que íbamos a pagar 2000 mil de terreno, más 2000 de casa. Al momento de firmar, las construcciones de las viviendas ya habían comenzado. Es decir que los materiales ya estaban comprados hace tres años atrás. Necesitamos saber el valor de la vivienda. Porque Casarretto no nos quiere decir su valor final. Y no nos muestra los pliegos. No se puede comparar un alquiler con una vivienda social".-"Más allá del material, tienen que agradecer tener casa propia ¿cuánto cuesta hacer una? Si no pagan perjudican a otras familias. Hay muchas familias que alquilan, no se quejen agradezcan haber sido adjudicados".-"Se aumenta por paritaria, pero no todos somos empleados estatales".-"Es lamentable escuchar hablar con tanta soberbia a un funcionario en un gobierno supuestamente peronista. Son hechas también supuestamente para ayudar a la gente no para enterrarla".-"No decimos que el material sea de menor calidad, decimos que es hasta un 20% más económico, según lo que estudiamos. Lo que solicitamos es que el cálculo sea de acuerdo al material utilizado y a la compra por mayor que se utiliza por 800 casas. Según el cartel que había cuando se comenzó la obra el precio es de 147 millones, lo que nos da un promedio de 800 mil por casa. Y además hay que resaltar que la casa tiene un subsidio del 65 por ciento de la Nación, por lo tanto debemos analizar si la casa la estamos pagando en 300 cuotas de 4500 pesos pagaremos 1.350.000, es decir que por 55 metros cuadrados la construcción salió 2.227.500".-"Lo que se cuestiona acá, no es si la cuota es cara o no, sino si la cuota coincide con el valor de la vivienda porque no es lo mismo pagar por un sistema tradicional, que por un sistema ensamblado e industrializado. Además nunca se nos dio la opción de elegir, porque quienes pagaron el terreno de contado, sino firmaban el contrato aceptando el canon perdían lo que habían pagado".-"Me di de baja de las viviendas de Paraná luego del sorteo y cuando pudimos ir a ver cada uno su vivienda, porque no cumplieron con nada. Me querían hacer firmar el acta de tenencia sin estar en condiciones la casa. Leyendo el contrato dice que una vez que firmás eso después no tenés derecho a reclamar nada. Fui a la mutual, me di de baja y pedí que se me devuelva el dinero que vengo abonando hace 3 años".-"Soy vecino del barrio Mutual Modelo de Colonia Avellaneda. Creo que el problema en general es que: primero, son viviendas sociales, es decir, gente que no puede conseguir una casa o construirla por sus ingresos. Segundo, al ser todos laburantes, con sueldos de 20.000 o menos, con los gastos de hoy en día para vivir sumada a la situación país, se complica pagar casi la mitad del sueldo en la casa".-"Que el señor Casaretto nos diga cuántos abonan la cuota del Barrio Mosconi Viejo, Mosconi 1 y 2 y demás barrios".-"Es una falta de respeto que un funcionario de un ente público se dirija a los ciudadanos con tanta soberbia, como si él fuera el dueño del ente a su cargo".-"¡Es una pena! Soñamos tanto con tener nuestro techo propio y hoy en día la verdad es un dolor de cabeza. No somos vivos, queremos pagar, pero una cuota razonable".-"Mi casa contaba con 9 metros menos, sin canaletas en los techos, sin celosía, sin azulejos en el baño (cosa que los de Colonia y San Benito sí tenían) todos pagamos la misma cuota. Y más de un año que vienen dando vueltas para entregarlas. Me di de baja porque lamentablemente era inhabitable la casa en la que salí sorteada. Juegan con la ilusión de la gente, con la desesperación de todos".-"En el IAPV en todas las localidades pagan esas cuotas y no pagan 4900 como dicen y también hablen que está la redeterminación de precios que del 2015 a ahora variaron. Mientras pagaban alquiler no se quejaban y pasa al Estado y siempre lo mismo que quieren vivir gratis".-"Acá lo que pedimos es una cuota acorde. Nadie está pidiendo que nos regalen las casas; que nos dejen un monto fijo hasta que terminemos de pagar los terrenos".-"Supuestamente ellos argumentan que no tienen todavía el valor de las viviendas, entonces ¿cómo calculan el canon?".-"Casaretto está un poco alejado de la realidad social, las personas que están habitando los barrios sociales no son pudientes o ricachones, son personas que tratan de tener un techo digno. Estoy segurísimo que cobra un sueldo muy superior a los que viven en cada barrio. Deberían reducir el precio de las cuotas de vivienda en un 50% hasta terminar el pago de las cuotas que pagan por terreno".-"También tienen que decir que Mutual Modelo nos vendió un barrio con centro de salud y destacamento policial. Mutual Modelo también tiene culpa".-"De acuerdo a la ley del IAPV uno presenta el recibo de sueldo y ahí le tienen que cobrar el 20% de ese recibo sino dirigirse a un abogado. Casaretto es muy autoritario, no puede cobrar lo que quiere".-"En nuestras carpetas no vino detallado lo que se iba a pagar durante los 25/30 años. sólo queremos que nos dé la cuota final de nuestra casa. Todos los barrios del IAPV recibieron sus carpetas con la cuota 1 a las 300. ¿Tanto le cuesta al señor Casaretto contestar eso? Ya que como dijo el arquitecto los 60 metros cuadrados valen 1.500.000 pesos, nuestras casas con 55 metros cuadrados ¿cuánto valen? Soy vecina de 250 Mutual Modelo".-"Algo que nadie ha dicho es que el terreno es mucho más chico, las casas tienen un montón de inconvenientes y la cuota está aumentando cada dos meses. Impagables. Este señor Casaretto es un mentiroso y soberbio".-"Soy de Colonia Avellaneda. Solo quiero que quede claro, acá nadie se niega a pagar, en el 2015 no fue nadie del IAPV a la Mutual a explicarnos de cuánto era la cuota que íbamos a pagar, además ellos sabían de cuánto era el valor de la casa porque ya tenían todos los materiales en 2015, pero bueno le es más fácil aplicarle al beneficiario el interés que subió en tres años más del 270 por ciento. Entonces ¿de quién es la avivada?".-"Soy de Santa Elena, nosotros pagamos la vivienda de IAPV en el 2014 y hasta la fecha no nos dan la escritura, nos tienen a las vueltas".-"Soy de San Benito, soltera con un hijo, empleada municipal (mi sueldo es de 14.000 pesos), me descuentan por recibo solo de IAPV $4.800 aproximadamente. Supera el 20% del sueldo. Sumado a esto la cuota del terreno y todos los servicios. Imposible vivir así. Lo más justo sería que el descuento de IAPV no supere el 20 por ciento de cada sueldo".-"Al Sr. Casaretto le quiero decir que el IAPV no es una inmobiliaria para comparar la cuota con un alquiler".-"Nunca nos dijeron que la cuota sería ajustable en función de los sueldos de la administración pública provincial. Habrá sido porque esa era la habitualidad, tasas fijas anuales que rondaban el 12,5 por ciento. Las sorpresas fueron dos: una, que la cuota es muy elevada, la otra, que se ajusta en función de los aumentos de sueldos de la administración pública provincial. Nadie nos había advertido eso".-"El problema es que dice que se está pagando una cuota y no se está pagando una cuota lo toma como canon de uso y eso no existe. Además prometió un destacamento policial, un dispensario y tampoco lo cumplió... prometió algo que ni el gobierno tenía idea. La cuota que da a las demás casas que está entregando él mismo dice que están pagando casa y terreno y es la misma cuota de 4600 entonces acá alguien nos está robando. Lo que se pide es pagar algo justo. Respecto a los alquileres siempre fue más caro alquilar que pagar tu propia casa. Acá nadie nos dio nada, todos tenían la misma oportunidad de pagar su terreno. Eso va para la gente que se queja y dice que está bien y prefieren una casa así, pero no que te roben con terreno. Saca la cuenta de uno que cobra $10.000 sacame los $4.800 y dale el aumento del 4 por ciento que va a haber".-"¿Por qué se actualizan con paritarias las de San Benito y Colonia y no las anteriores que aumentan una vez al año?".-"Mi hija no tiene vivienda y está cansada de anotarse y no le dan, eso que tiene para pagar y la nena tiene una discapacidad".-"Es lamentable escuchar las opiniones de gente que piensa que estamos quejándonos de llenos. Nuestras quejas son porque no se cumplió o no se dijo desde el comienzo los valores reales de las cuotas y del tamaño del terreno que nos faltan casi 6 metros".