Destacado gesto de un empleado farmacéutico: "Es algo que me enriquece", aseguró

El honorable gesto de un empleado farmacéutico fue destacado en las redes sociales. La publicación, más allá de viralizarse, merece ser destacada por la nobleza que implica el ayudar al otro."La situación fue una de las tantas que a diario vivimos en nuestro mostrador. Una señora se aproximó y me dio la receta de una mutual, pero al controlarla, me di cuenta que tenía mal el número de documento. Para salvar esta situación y que la mujer se lleve la medicación le recomendé que regresara al Instituto en el que se la habían dado, pero ella me dijo que no podía ni caminar", rememoró a, Gustavo Rodríguez, empleado de Farmacia Moderna, con 31 años al servicio de los clientes.Es que la mujer estaba muy dolorida a causa de una lumbalgia por una hernia de disco. Y en el Instituto ubicado a unas cuadras de la farmacia céntrica le habían indicado inyectables y sublinguales, a los que no iba a poder acceder por un error en la receta.Fue gracias al empleado que se dirigió hasta el centro asistencial para "solucionar el tema de la receta", y luego regresó a su lugar de trabajo donde lo esperaba la mujer para acceder a la medicación.Según Rodríguez, a este tipo de gestos los tiene "con todos los clientes". La mujer obtuvo su medicación y agradeció el gesto a través de las redes sociales."Cuando llegué a trabajar acá, aprendí lo que era un servicio. Y siempre lo ofrecemos de la mejor forma posible, al igual que todos mis compañeros", aseguró Rodríguez a"Al ver el agradecimiento en las redes sociales, me emocioné mucho, porque nunca pensé que esto podía ser así. Porque en realidad, no fue para tanto lo que se hizo, fue la simple ayuda a alguien que lo necesitaba, algo habitual", remarcó.Sin embargo, y a pesar de su humildad, reconoció que, "cuando la gente agradece, a uno lo emociona"."Es algo que me enriquece en lo espiritual. A la farmacia no se llega con agrado, si no, con una dolencia, quieren informarse de cuánto le va a costar, y acá terminamos de cerrar ese círculo, de ayudar a la gente para que se sienta satisfecha por nuestra atención", animó el trabajador.