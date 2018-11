Encarecido pedido de una madre para cubrir tratamiento de su hijo con obesidad

Hernán tiene nueve años, vive en Barrio San Agustín de Paraná y sufre de obesidad mórbida. El niño pesa 120 kilos y ya estuvo internado durante cuatro meses para cumplir con un tratamiento médico.Ante una nueva recaída por la misma situación económica que hace que su familia no pueda costear los productos dietéticos que debe consumir, los médicos determinaron que debe ser internado nuevamente.Su madre pide ayuda para poder costear el tratamiento adecuado, ya que según entiende, "la solución no es postrarlo en una cama"."Mi hijo sufre de obesidad mórbida. Estaba en un sobrepeso de 120 kilos. Lo tuvieron internado en el hospital San Roque durante cuatro meses por decisión de la endocrinóloga. Así estuvo, yendo y viniendo. Hasta que ahora, la pediatra y la directora del Carrillo determinaron que lo vuelva a internar, porque esa es la única forma", comentó a, su madre, Yamina Vergara."Es una decisión muy difícil porque él es un niño, y una internación es un encierro que no puede sobrellevar, por más que trate de ponerle un esfuerzo", lamentó la mujer.Según comentó, su hijo estaba bajo tratamiento médico con nutricionistas, kinesiólogos y psicólogos en el hospital de La Baxada."Había subido de peso por la situación económica, porque yo no puedo abastecer su dieta especial con productos dietéticos, porque cuestan mucho. No es fácil, y no nos alcanza", sostuvo.La familia cuenta con la cobertura de OSECAC, la obra social de los empleados de comercio, pero de acuerdo a lo que apuntó Vergara, "dicen que no hay ningún tipo de ayuda para un caso de obesidad"."Busqué de todas formas de pedir ayuda para poder sacarlo adelante, para que no lo tengan internado porque es difícil encerrar a un niño de nueve años, además, que le cortamos muchas cosas. Estamos en una fecha a un mes que terminen las clases", argumentó.Indicó además las consecuencias que acarrea otra eventual internación en el hospital San Roque. "Él tiene que llevar una dieta especial, pero los otros nenes no. Y al estar internado, si tiene que comer lechuga y otro nene un alfajor, es una situación que debe sobrellevar con nueve años".Y continuó: "Al bajar de peso, bajan sus defensas, y en el hospital está rodeado de muchos otros cuadros virósicos. Yo no quiero se enferme"."Él acepta y sobrelleva su tratamiento estando internado, pero es difícil porque se pretende que esté postrado en una cama, y esa no es la solución", remarcó la mujer."La solución no es meterlo en una cama hasta que ellos decidan, y la situación económica influye un montón. Él quiere vivir una vida normal, y al internarlo, le privan de muchas cosas. Solo necesita de atención todo el tiempo porque él quiere andar, moverse", aseguró.Quienes puedan colaborar con Hernán, pueden comunicarse al teléfono (0343) 155309866.