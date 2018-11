Aguardan definiciones sobre espacios que compartiría el Centro Terapéutico Nº1

Paraná Preocupa al Centro Terapéutico Nº1 espacios a compartir en nuevo edificio

Alumnos, padres e integrantes de la cooperadora del Centro Educativo Terapéutico Nº1 de Paraná, este lunes mantuvieron una reunión con autoridades de la Dirección de Educación Especial dependiente del Consejo General de Educación, registróEl objetivo del encuentro fue tratar la preocupación de la comunidad educativa ante los trascendidos que indicaron que el nuevo edificio que se está construyendo en el predio del Complejo Hogar iba a ser compartido con otras reparticiones provinciales., Jonatán Álvarez, hermano de uno de los alumnos del Centro y miembro de la Cooperadora.Al Centro asisten unos 50 chicos, de los cuales, "la mayoría está en sillas de ruedas y necesitan espacios para trasladarse". Además, desde el CET se comentó que deberán "rever cómo vamos a encarar la distribución de las aulas y donde se ubicará cada taller".La negativa de la comunidad del CET a compartir los espacios, se fundamenta en que, "los Servicios de Apoyo Interdisciplinario Educativo (SAIE) y Equipos de Orientación Educativa (EOE), funcionan correctamente en las dos instituciones escolares en las que están" y que no habría necesidad para que se muden al nuevo edificio que se construye en el predio del Complejo Hogar.De acuerdo a lo que comentó Álvarez: "Desde la Dirección nos dijeron que se compartiría solo el SUM y que la cocina no se tocaba; que ocuparán una o dos aulas para un taller de pedagogía, según un mapa que tenían, pero nos pidieron que no nos guiemos por el nombre de ese taller".Este primer encuentro entre las partes finalizó sin confirmaciones y en la oportunidad, se acordó que las reuniones continuarán."Pregunté quien tomaba la última decisión y nos indicaron que era la presidente el CGE, Marta Landó", comentó Álvarez al respecto.