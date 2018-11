Jornada para prevenir noviazgos violentos y abordar la Educación Sexual Integral

La iniciativa surgió "en el marco de un ciclo de charlas con compañeros afiliados y nos encontramos con que muchos de nosotros no tuvimos educación sexual, por eso surgió la iniciativa de buscar a quiénes saben de la materia y empezar a trabajar en esto con papás, mamás y para la juventud, para crear conciencia de acá al futuro", mencionó a Elonce TV, Jorge Ávalos, secretario General del Sindicato de Camioneros de la provincia.



"Trabajamos sobre estadísticas en 2016 y 2017, en Paraná, que nos mostraban una situación alarmante respecto de la violencia en los noviazgos, por lo que decidimos articular con los diferentes organismos, sobre todo de Paraná, que es la jurisdicción que nos comprende, para poder concientizar sobre la educación sexual integral (ESI)", indicó a Elonce TV, Sebastián Calvo, integrante de la Secretaría Municipal de la Mujer.



Las ESI "son de un espectro muy amplio, pero dependiendo de la edad del chico, es lo que nosotros brindamos. Generalmente cuando tomamos la adolescencia estamos hablando de embarazo no planificado o no deseado, nos referimos a la violencia dentro del noviazgo, la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, el reconocimiento propio de la identidad de género, lo que comprende la sexualidad, el respeto hacia los compañeros y compañeras dentro del aula, en la familia, en la sociedad", puso relevancia.



Explicó que la violencia en el noviazgo "no es lo mismo que la violencia de género, es necesario distinguirlo. Dentro de la violencia en el noviazgo, puede ser del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón, si nos referimos a una pareja heterosexual. Una relación violenta es aquella que se plantea desde las desigualdades de poder, que es cuando una persona oprime a la otra, sistemáticamente, desde un apostura desde el no consenso".



"Yo te digo lo que hay que hacer, te digo cómo vestirte, reviso tu mail, tus redes sociales, con quién estar y con quién no. Hay reclamos como `estuviste en línea y no me respondiste`, `no me gusta cómo estás vestida`; estas son cuestiones bastante machistas, pero también surgen cuestiones que tienen que ver con los varones, muchas que surgen de los propios talleres, de cómo se van vinculando los adolescentes en sus relaciones", expresó Calvo. Elonce.com.