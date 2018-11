Realizan este domingo el evento solidario para ayudar en la recuperación de Flor

Florencia Solari sufrió graves heridas en un accidente de tránsito en Paraná y se recupera en el hospital Posadas de Buenos Aires. La joven sufrió elVale recordar que la joven atleta, el pasado 18 de septiembre, fue víctima de un accidente de tránsito y tras estar internada varias semanas en el hospital San Martín de Paraná, fue derivada al hospital Posadas de Buenos Aires, donde está siendo sometida a tratamiento y atención de mayor complejidad.Flor no tiene obra social y su estadía en el centro asistencial ocasiona altos costos que su familia no puede afrontar, por lo cual sus seres cercanos y voluntarios, han organizado para este domingo 28 de octubre, desde las 17, una jornada solidaria que tendrá lugar en la Plaza de las Colectividades.Deportistas y grupos solidarios están organizando una jornada de ayuda a Florencia Solari y su familia. La estadía de Flor en el centro asistencial ocasiona onerosos costos que su familia no puede afrontar, por lo cual,Banco NaciónCBU: 0110390630039082841815Alias: LIMA.LETRA.DORADOCuenta: Caja de Ahorro $Número de cuenta: 26503908284181Titular: SOLARI, BRENDA JAELCUIT/CUIL: 27352203039