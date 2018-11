Conductor involucrado en fatal accidente pidió perdón: Su descargo

Luis Beber, el hombre de 84 años involucrado en el accidente que le costó la vida a la joven Tirsa Mierez, imploró por perdón a los padres de la víctima y pidió poder estrechar sus manos."Quiero acompañarlos a ellos y darles toda mi solidaridad", confesó Beber ael programa que se emite porEl octogenario se mostró "dolido" por la fatalidad. "Yo tengo hijas de la misma edad y no es fácil", lamentó.La muerte de Tirsa Mierez se registró en la madrugada del sábado 10 de diciembre de 2016 como consecuencia de un violento choque entre una camioneta Toyota Hilux que conducía Beber, y un automóvil Ford KA al mando de David Beisel de 20 años y en el que la joven iba como acompañante."Lo siento mucho", dijo el hombre con lágrimas en los ojos, y pidió tener la oportunidad de encontrarse con los padres de la joven.La joven víctima del siniestro vial, era estudiante de teatro y junto a su familia formaban parte de la comunidad de la Iglesia Evangélica de la capital entrerriana, ubicada en la zona de barrio Gazzano. Incluso, Tirsa era la vocalista de la banda de esa iglesia. Además, cabe recordar que el padre de David, es el pastor Gilberto Rubén Beisel.Las declaraciones de Beber fueron en el marco de una audiencia judicial como consecuencia de una "confusión". Es que una persona denunció que lo había visto conduciendo una camioneta por las calles de Paraná, aunque luego se comprobó que no era él. "Los pelados son todos iguales", le habrían manifestado a modo de disculpas, pudo saber"Soy muy responsable, y después de lo que pasó, no manejé más", remarcó el octogenario.Beber, al momento del accidente, conducía con 0.02g/l de alcohol en sangre por media copa de champagne que había bebido en un cumpleaños antes de salir, supoSegún consta en el expediente, tampoco se detuvo en el cruce de calles, tal como lo indicaba la señalización estática instalada en la zona. A lo que a modo de descargo, el hombre manifestó que, "el semáforo estaba intermitente, y no se veía nada porque un camión que vendía sandias y una carpa tapaban la visual.Otro de los factores es que David Beisel de 20 años conducía el Ford KA con exceso de velocidad: a 108 km/h, es decir, muy por encima del límite permitido.Para dar cuenta de la contundencia del golpe, Beber comentó que el chasis de la camioneta se quebró en tres partes.