"Mi error fue irme sin avisar", reconoció Lucia Mioreli al regresar a Paraná

Paraná Localizaron a la mujer que viajó a conocer al hombre que contactó por Instagram

Regresó a Paraná, Lucia Miorelli, la mujer de 30 años que había viajado hasta la localidad bonaerense de San Bernardo para conocer a un hombre que conoció por redes sociales."Yo sé que me mandé una macana enorme, que me fui sin pensar, pero no fue mi intención lastimar a nadie. Mi error fue irme sin avisar", reconoció aEs que su familia, a través dey las redes sociales, había iniciado una movida para localizarla atento a que no podían comunicarse con ella y debido a que al viajar para encontrarse con un desconocido, temían que fuera una captada por una red de trata.Sin embargo, la muchacha aclaró que Lucas Rojas, el hombre al que iba a conocer, "es una buena persona, excelente"."Es un buen pibe, cariñoso, humilde, jamás se propasó conmigo, no me levantó la mano, no abusó de mí, ni me drogó. No me hizo nada", remarcó.De acuerdo a lo que aseguró, la familia de la localidad bonaerense de San Bernardo, le abrió las puertas de su casa. "Él, junto a su familia, me atendieron muy bien y me ayudaron a volver a mi casa", comentó."Jamás tuvo malas intenciones conmigo", insistió."Le pido mil disculpas a él y a su familia, no fue mi intención involucrarlo en nada, ni dejarlo mal, por eso quiero se aclaren las cosas", continuó.La muchacha arribó a la capital entrerriana, este miércoles a las 22.30hs.