Inseguridad en Paraná V: "Queremos saber qué se está haciendo para cuidarnos"

Los convocamos para saber "qué se está haciendo para cuidarnos", puso relevancia.



Los hechos de violencia

Por los hechos de violencia que han tenido lugar en la tira 19 de barrio Paraná V,En diálogo con, señalaron quecontó que los últimos episodios de violencia ocurrieron el domingo: "Fueron muy graves y nuestra preocupación es que los niños se están yendo, por el miedo de venir a la escuela", detalló."Se gestionó desde la escuela, para que asista la comunidad educativa, el director departamental de escuelas, el jefe de la departamental de policía, el subcomisario de la comisaría 10º, integrantes del Hospital Illia y del centro de salud, además del senador provincial por el Departamento Paraná, Raymundo Kisser", mencionó.Al ser consultada, Kapp relató que "por suerte, en esta oportunidad, no se suscitado ninguno de estos hechos en horario escolar". Aunque recordó que el año pasado sí ocurrió: "Fue en el horario en que los chicos se retiraban, alrededor de las 16 horas, tuvimos que llamar a la comisaría 10º"., fue uno de los asistentes al encuentro: "Estoy muy preocupado por el tema de la seguridad, de la violencia, especialmente en la ciudad de Paraná pero que se repite en otros lugares de la provincia. Estoy acá para escuchar, para contribuir en la pacificación", dijo."Es preocupante que a raíz de esta situación de violencia que se vive en el barrio no se hagan las reinscripciones para el año que viene. La escuela comienza a perder matricula y esa va otro lado. Queremos que cada chico vaya a la escuela de su barrio, viva con su familia", destacó.Recordemos que integrantes de familias antagónicas se enfrentaron a los tiros durante la noche del domingo en barrio Paraná V. El saldo de la intensa balacera fue la detención de un sujeto de 39 años, el secuestro de dos armas de fabricación casera, y la muerte del perro de un vecino que fue alcanzado por un proyectil policial, pudo saberAl consultarle al subjefe de comisaría décima, Enzo Gutiérrez, por una respuesta a los vecinos del barrio, ante los constantes enfrentamientos armados, éste señaló que, "hace varios meses que trabajamos en forma conjunta con Fiscalía y otras divisiones policiales para brindar una solución a los vecinos que no están involucrados en estos inconvenientes"."En lo que va del mes, gracias a oficiales judiciales, se lograron obtener medidas restrictivas para varios sujetos de la zona", remarcó.Finalmente, Gutiérrez instó a los vecinos a radicar las denuncias policiales correspondientes. "Cuando llegamos al lugar, los vecinos nos manifiestan lo que pasó pero después, al momento de hacer la denuncia, nadie se acerca a la dependencia a radicarla. Aconsejamos que se acerquen a la comisaria o la Fiscalía y radiquen las denuncias", insistió.