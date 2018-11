Video: Lucía quiere seguir jugando al fútbol: "Sueño con jugar en River"

Lucía Almada tiene 11 años y juega al fútbol desde los 3. Desde hace 4 años se desempeña y se destaca en el club APREN, de la capital entrerriana. Con su equipo salieron campeones de la liga paranaense en 2017, pero ahora, por cuestiones reglamentarias, "la Federación Entrerriana de Fútbol no la deja jugar porque es mujer".Su mamá, Ana Francisconi, contó aque "este año deben concurrir a jugar la liga interprovincial en La Paz los primeros días de noviembre. Hace un mes nos enteramos que ella no va a poder participar porque dentro de la Federación Entrerriana el reglamento dice que no admiten niñas. Empezamos a hacer notas, a hablar con los representantes de la institución y nunca nos dieron un fundamento de que por qué no puede jugar".En ese sentido, indicó que "consultamos con el INADI y nos mostraron algunos decretos que aseguran que hay discriminación en el fútbol infantil. No llegamos a hacer una denuncia, solo nos asesoramos porque queremos que de alguna manera se saque del reglamento esta prohibición que tiene. Ella lo que más quiere es jugar, sus compañeros van a poder participar y ella por el solo hecho de ser niña no"."Elevamos una nota para poder charlar con los representantes de la Federación Entrerriana de Fútbol y gracias ael señor gerente accedió. Gracias a toda esta medida vamos a tener la suerte de que pueda participar de este torneo", remarcó.Recordó que "Lucía empezó a jugar a los 3 años en una escuelita de fútbol, siempre con varones porque acá no había escuelas de niñas. En Paraná no había una escuelita de fútbol para niñas, este año recién Arenas Fútbol Club creó una escuela para nenas. Mi hija empezó con varones y hasta el día de hoy sigue jugando así. Hemos ido a muchísimos torneos provinciales, otros fuera de la provincia, han venido equipos de otros países y jamás le prohibieron jugar. Hay que tomar conciencia de que estamos en una época en que ya no se pueden dar este tipo de prohibiciones".Lucía, por su parte, expresó que "juego de 5 o de 10. Soy hincha de River, mi ídolo es el Pity Martínez pero también Messi. Con mi equipo me llevo muy bien. Esperaba ir a jugar a otro club, como River, pero no lo imaginaba tanto. Igualmente sueño con eso. Hice una prueba, me fue muy bien, me dijeron que había quedado y que tenía que ir cuando pueda a practicar".La pequeña actualmente cursa sexto grado de la escuela Santa Teresita. "Mis compañeros toman muy normal que a mí me guste y juegue al fútbol", remarcó.