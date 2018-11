Pedido de justicia: recordaron a Silva, asesinada el día de su cumpleaños

, señala la convocatoria que congregó a los manifestantes que marcharon desde Plaza 1º de Mayo, hacia Tribunales., los familiares de él, por lo que frecuentábamos poco el lugar", contó la mujer.La madre de Rucu. Mencionó que la chica "consumía cocaína, pastillas, seguramente hacían cóctel, a puertas cerradas"."Ella quiso superar esa vida, trató, incluso unos días antes estuvo en Rosario con otro de mis hijos que la iba a ayudar. La habían tratado psicólogos para sacarla adelante. Pero el asesino la acosaba constantemente, llamándola permanentemente, agraviándola, como un psicópata, le decía que la quería algunas veces, otras veces la maltrataba, la insultaba. Era una relación tormentosa", confió Elvira.Alejandra Silva tenía dos hijas, una de nueve años y otra de dos años. "De ellas se hacen cargo mis otras hijas, por mi edad yo no puedo hacerlo. Siempre las nenas estuvieron con nosotros, van a la escuela, están bien cuidadas, no tienen problemas".Al ser consultada, Elvira contó que laDijo queFue muy independiente, siempre; se fue de la casa a los 18 años., pero era una buena chica"."Pido justicia, voy a hacer lo imposible, aunque me vaya la vida en esto, pero voy a hacer lo posible para que haya justicia por Alejandra", enfatizó su madre.Para finalizar, volvió a insistir: "Era una buena muchacha, no sé qué puede haber sido lo tan grave para que terminara en estas circunstancias de que la mataran de esa forma, como un perro, no se lo merecía".Por el crimen se dispuso la prisión preventiva por 30 días para su novio, Facundo Siegfried, cuyo plazo de detención vence este sábado.