Impiden que niña de 11 años dispute un torneo con su equipo porque es "mujer"

Aptitudes y derechos

Por ser mujer

Acudieron al INADI

Se llama Lucia, tiene 11 años y juega al fútbol desde los 3. Desde hace 4 años, se desempeña y se destaca en el club APREN de la capital entrerriana.Es que por cuestiones reglamentarias, "la Federación Entrerriana de Fútbol no la deja jugar porque es mujer", afirmó su madre, Ana Francisconi, quien prometió "llevar el caso hasta las últimas consecuencias" para que su hija pueda seguir disfrutando del deporte que ama., cada uno de los partidos disputados", afirma su madre en diálogo cony agrega que "siendo una NIÑA de tan solo once años, ha disfrutado y festejado cada victoria, consagrándose campeones y accediendo por méritos deportivos en su liga, a diferentes torneos, explicó la madre de Lucía en una carta.Sin embargo, al resultar campeones,", remarcó Ana Francisconi.En su descargo, la madre de Lucía que a la niña se le comunicó oficialmente, que "a pesar de sus esfuerzos, goles y reiterados sacrificios realizados con sus compañeros no podrá concurrir por el solo hecho de ser de sexo femenino", contó Ana y agregó que se opone al argumento porque "para la práctica del deporte que es su vocación", resaltó.La familia de Lucia Almada, contó que "", afirmó."Claramente, esta medida vulnera el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía", explica su madre que estudió el tema para fundamentar la lucha de Lucía Almada.

Esperar cinco años

Basados en la ley

Rasgos machistas

Promesa paranaense

Familiares de Lucia contaron que "no hay Fútbol Femenino Infantil en Paraná. Ni en la actualidad ni cuando ella comenzó. Por eso jugó con nenes y no había otra opción. Con sus compañeros es una más, por eso con respeto pedimos que las nenas también jueguen el Torneo Entrerriano, porque no afecta en nada a nadie", reclamó su hermana."No hay Fútbol Femenino Infantil, lamentablemente, la liga femenina arranca con las menores tienen 16 años. Eso significa que Lucia deba espera entre 5 y 6 años para jugar", sostuvo."Es importante tener en cuenta que. En este sentido, en ocasión de determinar los alcances de la Ley de Actos Discriminatorios (ley nº 23.592), la Corte Suprema sostuvo que "?ésta no sanciona toda discriminación, sino exclusivamente aquella que en forma arbitraria restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional" (Fallos 314:1531 y ss.)", citó Ana Francisconi."La diferenciación en las capacidades por distinción de sexo, se ha ido erradicando desde los años '20 paulatinamente, sin embargo, como se puede observar sigue habiendo rasgos machistas", concluye la madre de la pequeña amante del fútbol.Lucia Almada, es categoría 2007 y juega en APREN de la capital entrerriana. Tras la prueba que realizó la Filial de River Plate a mediados de este año, Lucia tuvo la oportunidad probarse en River con el plantel femenino.Según dieron a conocer los familiares de Lucia, los técnicos quedaron impactados y la niña deberá viajar por lo menos una vez al mes a Buenos Aires para seguir desarrollando sus habilidades.