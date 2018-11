Voces de la condena a los médicos: Lo que dijo el juez, el fiscal y los abogados

La opinión del juez

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó esta tarde a los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná, Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi; en la causa que los juzgaba por sustitución de identidad y robo de bebés, de los mellizos Valenzuela Negro.El juez federal Roberto López Arango, declaró a Miguel Torrealday "partícipe necesario del delito de alteración o supresión del estado civil de menores de 10 años, en concurso ideal con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de 10 años",En tanto,y agregó: "fueron casi tres meses de audiencia y debate y hubo oportunidad de escuchar las testimoniales, pero también las defensas de los imputados, porque de eso se trata un juicio justo", dijo el magistrado."En algunos actos del juicio están obligados a estar presentes, pero en esta instancia, pueden decidir no estar y no están obligados a comparecer al momento de la sentencia", resaltó López Arango.Al ser consultado sobre su visión acerca de los médicos y la eventual ruptura del silencio sobre el paradero del hermano mellizo de Sabrina Gullino, el magistrado dijo a Elonce TV que "podría decir que esperé que fueran a sensibilizarse y en la causa anterior, también hubo un momento y un. Es decir, si estuvo internado y le dieron el alta en el IPP, se supone que salió vivo de ahí, pero lo que pasa en la actualidad no lo podemos saber", opinó López Arango."Al ser personas mayores, se supone que los abogados pueden pedir la prisión domiciliaria y de acuerdo a los argumentos que expongan, se resolverá", afirmó a Elonce TV López Arango y agregó que, pero nos queda el vacía de no haber obtenido más datos para encontrar al Melli, peroy que sepan dónde está el Melli, hay mucha gente que lo está esperando. Esta causa fue trabajada como un elementos más para acercarnos al Melli y si bien, no surgieron mayores datos; sirve para fijar un momento histórico en Paraná, donde por primera vez, responsables civiles son condenados por delitos de lesa humanidad en la ciudad", afirmó el letrado a Elonce TV.con el dictado de la sentencia. Creemos que se ha hecho justicia y eso es lo importante, porque el juez, receptó la postura acusadora de las partes y en los días de juicio, se había demostrado la responsabilidad de los imputados", remarcó.Además, el fiscal destacó que el tribunal