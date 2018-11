Boleto combinado: Las opciones válidas que reconoce el sistema

Desde el mes de julio rige para el transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná el denominado "boleto combinado" para todas las categorías de tarifas, el cual brinda la posibilidad de viajar, en el lapso de una hora, en dos líneas abonando sólo un pasaje.Sobre el funcionamiento de este sistema y ante el reclamo que usuarios hicieron llegar a nuestro medio, Leandro Fernández, director de la Unidad de Ejecución de SUBE Paraná, indicó aquede quienes utilizan el servicio.En tal sentido, recordó que, "no se combina con aquellas líneas interurbanas, como la que va a Colonia Avellaneda u Oro Verde".Paso seguido, explicó que ", lo cual está establecido por un reglamento nacional.".Por otra parte, Fernández señaló que en la Unidad de Ejecución, que funciona en calle España 54 de 8 a 13.30,por el boleto combinado. En caso de comprobarse que no se está cumpliendo con la combinación, se eleva el reclamo a Nación y luego hay dos opciones: "se puede devolver el dinero en la misma tarjeta o se brinda una respuesta de por qué no se aplicó la combinación".Para formular el reclamo se necesita del DNI para acreditar la titularidad de la tarjeta.