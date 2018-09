Economía Confirmaron que habrá un nuevo aumento de la yerba mate

Los continuos aumentos de precio no sólo afectan el bolsillo del consumidor sino que también genera incertidumbre y malestar en los pequeños comerciantes, aquellos que son propietarios de los almacenes de barrio. "No entiendo nada, es toda una avivada", afirmó Antonio desde su despensa de calle Panamá.En diálogo con, el hombre señaló que "tengo proveedores a los cuales les compré aceite y no me lo entregaron y tengo otros proveedores que sí me lo entregaron y al mismo precio, es todo una avivada".Respecto a lo que sucede con la yerba mate, teniendo en cuenta que se prevé un aumento del producto en góndola a partir de octubre, contó que "Sinceridad está a 96 pesos el kilo y Rosamonte 115 pesos. La gente lleva la que tiene menos precio, y hay una opción que está a 30 pesos el medio kilo". Una clienta dijo que la había probado y estaba conforme con la variable precio / calidad.En tal sentido, Antonio dio cuenta que "se vende mucho menos. A lo que se ha vendido siempre de yerba, se está vendiendo menos de la mitad"."No estamos educados ni para comer ni para comprar, la gente paga cualquier cosa y tendría que mirar un poco más y evaluar, lo cual le haría más difícil la situación a todos los vivos que aumentan las cosas por aumentarla", opinó el comerciante.Con la harina sucede más o menos lo mismo. "Los otros días estaban cobrándome la bolsa de 50 kilos 840 pesos, de ahí la llevaron a 1.000 pesos y después a 1.200 pesos y hoy me cayeron con la harina a 1020 pesos la bolsa. Los precios son un despelote, algunos proveedores te piden cualquier cosa. La harina tendría que tener un precio fijo porque la variación de los precios en pocos días implica que los tipos que la traen en una carga ganan una fortuna y nosotros la poca ganancia ni siquiera nos alcanza para reponer".Finalmente, entendió que habría que establecer "un precio fijo a los mayoristas porque si no todo recae en el más chico y es un problema".