Tradicional comercio de artículos de pesca atraviesa un difícil momento

La Casa de la Plomada, el tradicional comercio de la capital entrerriana relacionado con artículos de pesca, atraviesa un difícil momento. No sólo está afectada por la crisis que vive el país sino también por los problemas para conseguir plomo con el cual elabora el producto que le da el nombre., dialogó con José, dueño del lugar, quien contó que "; el principal es que está parada la construcción. El plomo se saca de las casas viejas y nosotros lo compramos, pero como no se construye y no se hace nada, tenemos problemas en este momento".Ante ello, han optado por fabricar "para nuestros negocios, pero no para afuera porque no nos podemos comprometer".Respecto a las ventas, José indicó que ". El señor que antes te llevaba de a 10 plomadas, hoy lleva una o dos,. Antes vendíamos en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, en todas las ferreterías de Paraná pero hoy es imposible".Sobre el precio del plomo, explicó que "varía" y no tiene un monto fijo. "Puede ser 50, 60, 80 pesos el kilo, muchas veces se arregla en el momento con la persona que te lo ofrece". De 100 kilos de plomo, queda el 73 por ciento de utilidad.En tal sentido, y como todo, los precios en este comercio de calle Andrés Pazos, se han ido actualizando. Actualmente, una plomada de 200 gramos cuesta 20 pesos "y en el mes de enero valía la mitad".Al ser consultado sobre la situación que atraviesa el país y su comercio en particular, José no pudo evitar que sus ojos se cubrieran de lágrimas y con mucha angustia deslizó: ". Está todo mal, no entra nadie. En el transcurso de 10 años que hemos trabajado a full, hemos hecho nuestros ahorros y eso es lo que nos mantiene y también ayuda el sueldito que tengo de la Provincia, pero vamos a ver hasta cuándo llegamos".