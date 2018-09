Egresados organizan colecta solidaria para alumnos de escuela de Feliciano

Los alumnos de 6º año de escuela secundaria N° 85 "José Gervasio Artigas" de Colonia Avellaneda planean su, el cual no será ni a Bariloche ni a Córdoba, sino,"Los chicos no tenían previsto un viaje de estudios, así que. Me contacté con el Consejo y pregunté cuáles eran las escuelas más carenciadas de la provincia, entre las que aparecía la `Ana Corona de Ojeda´ de Feliciano", rememoró a, la profesora de Educación Física, Evelyn Gais, quien además cursó sus estudios en esa escuela."Me pasaron el teléfono de la directora de la escuela, pude hablar con ella y le encantó la idea. Me contó que cuando les contó a los chicos, se sintieron muy entusiasmados y, pero se les hizo hincapié en que se necesitaban libros y demás artículos escolares", detalló la docente."Es una iniciativa que está prevista para que sea continuada en los años venideros para que los chicos puedan unirse como grupo, y reforzar los lazos solidarios entre ellos, y con los demás", argumentó."Estamos juntando", contó Camila, una de las estudiantes.La colecta solidaria, hasta el momento recabó ropa y libros que donaron vecinos de la localidad, elementos que fueron guardadas en cajas de cartón que donó Cartocor y que decoraron con colores y frases de aliento.. "Presentamos notas por el tema del transporte y aguardamos respuestas. La idea es salir temprano, entregar las donaciones, pasar el día con los chicos y regresar por la tarde", explicó la profesora.Los interesados en colaborar con la colecta solidaria pueden comunicarse a los teléfonos