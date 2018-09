Utedyc realizó reclamo por trabajadora despedida en Club Paracao

Este miércoles se realizó la movilización a la institución deportiva, encabezada por integrantes de Utedyc.



Pedro Comas, de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) seccional Entre Ríos, en declaraciones a Elonce TV, aseveró: "Los directivos de Paracao, despidieron el viernes a una empleada que se encontraba con certificado médico psiquiatra vigente, sin razón. Tomamos esta medida de movilizarnos en repudio de estos directivos".



Gisela Puebla, "tenía diez años de antigüedad en este lugar, hace cinco años fue abusada sexualmente por el ex capatáz de esta institución. Nos parece insólito y realmente abusivo haberla `premiado` de esta manera, con un despido de esta naturaleza", aseveró.



Asimismo, Comas indicó que "se van a iniciar acciones legales" este jueves, contando que esta mujer "está mal despedida, porque estaba con certificación médica vigente".



Por su parte, Puebla, la mujer que se desempeñaba como maestranza, indicó a Elonce TV: "Desde hace diez años que presto servicios en esta institución y desde ese tiempo he sido perseguida. Hace cinco años fui acosada laboralmente y sufrí abuso sexual, yo y otras compañeras por quien era capataz en ese momento, de este lugar. Estuve internada meses para poder recuperarme, sigo con un psiquiatra, estoy enferma aún, y ellos hoy hacen abandono de persona. Hicieron persecución conmigo hasta que me despidieron, el viernes".



En el mismo sentido, dijo que "adentro del club no podés pedir ayuda a nadie, para que te defiendan, porque te despiden".



Puebla dijo además que la persecución consistía en "obligarme a hacer tareas que no debía hacer, tenía todo el tiempo a una persona controlándome, yo recibía amenazas continuamente".



"Me echan sin razón y sin motivo. No me dan un porqué. Todavía estoy esperando que me depositen la liquidación", dijo además. Elonce.com.